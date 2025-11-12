वर्ल्ड कप विजेता टीम की सदस्य स्नेह राणा और पर्वतारोही सचिन सीएम धामी से मिले

शासकीय आवास पर वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम की सदस्य, उत्तराखंड की बेटी @SnehRana15 जी ने भेंट की। इस अवसर पर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश और प्रदेश का नाम विश्व में रोशन करने पर उन्हें बधाई व शुभकामनाएँ दी।



उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री धामी के शासकीय आवास पर वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम की सदस्य और उत्तराखंड की बेटी स्नेहा राणा ने सीएम से भेंट की। इस अवसर पर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश और प्रदेश का नाम विश्व में रोशन करने पर उन्हें मुख्‍यमंत्री ने बधाई व शुभकामनाएं दीं।धामी ने कहा- स्नेह राणा का समर्पण, अनुशासन और निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन खेल जगत की सभी उभरती महिला खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण है। उनकी उपलब्धि ने प्रदेश की उन सभी महिला खिलाड़ियों के सपनों को पंख दिए हैं, जो खेल जगत में अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हैं।