बरेली हिंसा के बाद CM योगी का बड़ा अभियान, तौकीर रजा के मददगारों पर कड़ा एक्शन, अब तक 81 आरोपी गिरफ्तार

Bareilly Uttar Pradesh violence case : उत्‍तर प्रदेश के बरेली में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के खिलाफ योगी सरकार ने मौलाना तौकीर रजा के मददगारों पर कड़ा एक्शन ले लिया है। तौकीर रजा पर आरोप है कि वे पिछले पंद्रह साल से अलग-अलग मौकों पर बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ने अब तौकीर रजा और उनके मददगारों पर अब तक का सबसे बड़ा अभियान छेड़ दिया है। अब तक 81 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। साथ ही प्रशासन अब तौकीर रज़ा की बेनामी संपत्तियों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी में है।





बरेली में बवाल के बाद कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस और उनके बेटे को जेल भेज दिया है साथ ही बवाल में शामिल 2 लोगों का हॉफ इनकाउंटर कर पुलिस ने कार्रवाई और तेज कर दी है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। साथ ही प्रशासन अब तौकीर रज़ा की बेनामी संपत्तियों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी में है।





यूपी पुलिस इस मामले में बहुत ही सख्ती से पेश आ रही है। उपद्रव के आरोपी नफीस की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है, वहीं उसके चाचा ओमान रजा की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये संपत्तियां मौलाना तौकीर रजा से जुड़ी हुई हैं।





तौकीर रजा की संस्था का दफ्तर सील कर दिया गया है। बरेली हिंसा में पुलिस को एक और बड़ा सुराग मिला है। पथराव में बिहार और पश्चिम बंगाल के लोग शामिल पाए गए पुलिस अब यह पता लगा रही है कि ये लोग कितने दिन दिन पहले बरेली पहुंचे थे और उनकी गतिविधियां क्या थीं।

Edited By : Chetan Gour