UP : गणेश विसर्जन यात्रा में युवक की चाकू मारकर हत्या, मौत का लाइव वीडियो आया सामने

Meerut Uttar Pradesh Crime News : मेरठ में एक जिम के अंदर दो युवाओं का आपसी विवाद खूनी रंजिश में तब्दील हो गया। मामला सरधना थाना क्षेत्र का है, जहां बाबी गौतम और शेखर कुमार के बीच जिम करते हुए कहासुनी हो गई थी। मामला उस समय शांत हो गया और दोनों घर चले गए। गणेश विसर्जन की यात्रा निकल रही थी उसमें शेखर और बाबी आमने-सामने आ गए। शेखर ने बाबी पर चाकुओं से वार किया, जिसमें उसकी मौत हो गई। मौत का लाइव वीडियो सामने आया है, पुलिस ने इस हत्याकांड से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।



