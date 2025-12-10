गुरुग्राम में युवक ने गाय को खिलाए चिकन मोमोज, हिन्दू संगठन भड़के, अब मांग रहा है माफी

पुलिस कर रही है मामले की जांच : इस बीच, पुलिस आरोपी के इस दावे की जांच कर रही है कि क्या सच में किसी ने उसे लालच देकर यह कृत्य करने के लिए उकसाया था। आरोपी यूट्‍यूबर का कहना था कि उसे पैसों का लालच देकर गाय को मांस खिलाने को कहा था। उसके पिता दुकान चलाते हैं और मां एक निजी अस्पताल में डॉक्टर है। जानकारी के मुताबिक आरोपी 2 दिसंबर को सेक्टर-56 स्थित हुड्डा मार्केट में रेहड़ी पर चिकन मोमोज खा रहा था। उसने कुछ मोमोज खाए और बाकी वहां खड़ी एक गाय को खिला दिए।