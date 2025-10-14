dipawali

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






चिन्मय मिशन की गीता श्लोक गायन प्रतियोगिता: इंदौर के प्रतिभागियों का शानदार प्रदर्शन

राष्ट्रीय स्तर के लिए इंदौर के 6 प्रतिभागियों का चयन

Advertiesment
हमें फॉलो करें geeta shlok competition in indore and satara maharashtra

WD Feature Desk

, मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 (16:23 IST)
इंदौर। अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था चिन्मय मिशन के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, राष्ट्रीय स्तर पर एक भव्य गीता गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में, इंदौर में जिला स्तरीय गीता गायन प्रतियोगिता में 125 से अधिक विद्यालयों के लगभग 500 से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया था और उन्होंने भगवद्गीता के अध्याय पंद्रह (पुरुषोत्तम योग) के श्लोकों का गायन किया। इसमें से 32 को पुरस्कार दिए गए और 12 का राज्य स्तर के लिए चयन हुआ था। राष्ट्रीय स्तर से पहले 12 अक्टूबर 2025 को सतना में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें इंदौर के 6 प्रतिभागियों का राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन हुआ।
 
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में इंदौर:
जिला स्तरीय प्रतियोगिता से इंदौर के 12 बच्चों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। राज्य स्तरीय आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को सतना के सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया गया, जहाँ पूरे मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों से 48 से अधिक चयनित प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इंदौर चिन्मय मिशन की प्रतिनिधि आशा गर्ग के सानिध्य में सभी बच्चों ने सतना में प्रतियोगिता में भाग लिया। 
 
प्रतियोगिता का प्रारंभिक सफर:
इस गीता श्लोक गायन प्रतियोगिता को लेकर प्रतिभागियों में ज़बरदस्त उत्साह देखा गया। यह यात्रा इंटर-स्कूल स्तर से शुरू हुई, जिसमें 125 से अधिक स्कूलों के प्रत्येक आयु वर्ग के लगभग 3000 बच्चों ने भाग लिया था। इस प्रारंभिक चरण में सफल प्रदर्शन करने वाले करीब 500 बच्चों ने अगले चरण, यानी जिला स्तरीय प्रतियोगिता, में प्रवेश किया।
 
जिला स्तरीय प्रतियोगिता और चयन:
जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन चिन्मय मिशन के इंदौर सेंटर पर किया गया था। इस चरण में 32 बच्चों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। इनमें से केवल 12 बच्चों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में इंदौर का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया।
 
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी
राज्य स्तरीय गीता श्लोक गायन प्रतियोगिता में पूरे मध्य प्रदेश से कुल 48 बच्चों ने भाग लिया था। इस कड़ी टक्कर वाली प्रतियोगिता में, इंदौर से चयनित हुए 12 बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। सतना में आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में इंदौर के बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उनमें से प्रथम और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त 6 बच्चों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए हुआ। 
 
बता दें कि राष्‍ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता 29 और 30 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था चिन्मय मिशन के पुणे स्थिति आश्रम में आयोजित की जाएगी।
 
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागी:
इंदौर के ये प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता बनकर उभरे:
 
श्रेणी- स्थान- प्रतिभागी का नाम
1- सांत्वना पुरस्कार- वेदांत मिश्रा
2- प्रथम- जीतीशा सूरागे (वैष्णव कन्या विद्यालय)
3- द्वितीय- अद्विक तिवारी (सिका स्कूल 54)
3- तृतीय- ऐश्वर्या शर्मा (सत्य साई विद्या विहार स्कूल)
4- प्रथम- आन्या त्यागी (विद्या सागर स्कूल)
4- तृतीय- स्वरा जोशी (सत्य साई स्कूल)
5- द्वितीय- महाती तन्मय वैष्णव (पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय)
5- तृतीय- श्रीदामा शर्मा (एडवांस एकेडमी) 
6- प्रथम- आभा जोशी (सिका स्कूल 54)
6- द्वितीय- नचिकेता शर्मा (पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय)

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Shukra Gochar: शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 4 राशियां हो जाएंगी मालामाल

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels