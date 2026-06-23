महेश नवमी का इतिहास: कैसे हुई भगवान महेश की कृपा से माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति, जानें कथा और महत्व

एक दिन कुंवर सुजान शिकार खेलते हुए, अनजाने में वे अपने 72 सैनिकों के साथ उत्तर दिशा की ओर चले गए। वहां सूर्यवंश के ऋषियों का एक बहुत बड़ा आश्रम था, जहां ऋषि-मुनि यज्ञ कर रहे थे। राजकुमार के सैनिकों ने उनके आदेश से उस यज्ञ को भंग कर दिया। इस पर क्रोधित होकर ऋषियों ने राजकुमार सुजान कुंवर और उनके सभी 72 क्षत्रियों (सैनिकों) को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। पल भर में ही वे सभी जीवित मनुष्य पत्थर की मूर्तियों में बदल गए।