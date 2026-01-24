Narmada Jayanti 2026: 25 जनवरी को मनेगा मां नर्मदा का प्राकट्योत्सव, जानें कलियुग में कैसे करें मां नर्मदा की भक्ति

शास्त्रानुसार मां नर्मदा का प्राकट्य माघ शुक्ल सप्तमी दिन, रविवार को मकर राशि गत सूर्य में अश्विनी नक्षत्र में हुआ था। मां नर्मदा के प्राकट्य को लेकर हमें पुराणों और शास्त्रों में अनेक वर्णन मिलते हैं, कहीं कहीं मां नर्मदा को भगवान शिव के सोमकला के निसृत एक बिन्दु कण के कन्यारूप में परिणत होने की कथा आती है तो कहीं मां नर्मदा को भगवान शिव के स्वेद से उत्पन्न बताया जाता है लेकिन एक बात जो निर्विवाद रूप से सत्य है; वह है कि मां नर्मदा का प्राकट्य भगवान शिव के विग्रह के माध्यम से हुआ है, इसलिए वे शिव की पुत्री के रूप में जगप्रसिद्ध हुईं।