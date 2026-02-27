आमलकी एकादशी के दिन क्यों मनाते हैं रंगभरी एकादशी?

3. आमलकी एकादशी का महत्व (पौराणिक पक्ष)

जहां 'रंगभरी' नाम भगवान शिव से जुड़ा है, वहीं 'आमलकी' नाम भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष से जुड़ा है। रंगभरी एकादशी के दिन लोग आमलकी के पेड़ को सजाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और इसके साथ ही विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है।शास्त्रों के अनुसार, जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, उसी समय 'आंवले' के वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। भगवान विष्णु ने कहा था कि जो भी इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे।