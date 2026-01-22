Gantantra Diwas 2026: गणतंत्र दिवस पर सेना के शौर्य पर निबंध

भारतीय सेना, जो तीन अंगों - थलसेना, नौसेना और वायुसेना से मिलकर बनी है, अपनी वीरता, अनुशासन और बलिदान के लिए जानी जाती है। यह सेना देश की सीमाओं की रक्षा करती है और किसी भी आक्रमण के खिलाफ देश को सुरक्षित रखने के लिए सशक्त है। 26 जनवरी को होने वाली परेड में भारतीय सेना के जवान अपने शौर्य और साहस को प्रदर्शित करते हैं। सेना के विभिन्न दस्ते अपनी अनुशासित चाल, ताकतवर अस्तबल और आधुनिक उपकरणों के साथ शहीदों की याद में सलामी देते हैं, जो देश की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं।