Republic Day 2026: कहां देखें गणतंत्र दिवस का सबसे भव्य नज़ारा? ये हैं 5 खास जगहें

26 january ganatantra divas: गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारी पूरे देश में जोर-शोर से चल रही है। 26 जनवरी का दिन केवल एक छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि यह हमारे संविधान, लोकतंत्र और सेना के शौर्य को नमन करने का दिन है। इस दिन देश के कोने-कोने में राष्ट्रभक्ति की गूंज सुनाई देती है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में तिरंगा फहराया जाता है, लेकिन अगर आप इस साल गणतंत्र दिवस को कुछ खास अंदाज में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो हम आपको भारत की उन 5 ऐतिहासिक जगहों के बारे में बता रहे हैं जहाँ का माहौल आपकी रगों में जोश भर देगा।