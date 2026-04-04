Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बुशहर परमाणु संयंत्र पर हमला, गार्ड की मौत, ईरान बुरी तरह भड़का

Advertiesment
Iran-Israel-US war News
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 04 Apr 2026 (19:44 IST) Updated Date: Sat, 04 Apr 2026 (19:57 IST)
google-news
Attack on Iran's Nuclear Plant : अमेरिका और इसराइल ने आज ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र को निशाना बनाया। इस हवाई हमले में एक गार्ड की मौत हो गई और 5 लोगों के घायल होने की खबर है। इस हमले में संयंत्र से जुड़ी इमारतों को नुकसान हुआ, ले‍किन मुख्‍य हिस्‍से को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस हमले से ईरान बुरी तरह भड़क गया। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर गुस्सा जताते हुए कहा है कि उनके पुलों, बिजली संयंत्रों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को नष्ट किया जाएगा तो वह इसका कड़ा जवाब देंगे। हमलों को लेकर विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि हमले नहीं रुके तो यह विनाशकारी होगा। अरागची ने चेतावनी दी, रेडियोएक्टिव रिसाव का असर तेहरान नहीं, बल्कि गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल (जीसीसी) के देशों की राजधानियों पर पड़ेगा।
 

ईरान ने दी कड़ी चेतावनी

अमेरिका और इसराइल ने आज ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र को निशाना बनाया। इस हवाई हमले में एक गार्ड की मौत हो गई और 5 लोगों के घायल होने की खबर है। इस हमले में संयंत्र से जुड़ी इमारतों को नुकसान हुआ, ले‍किन मुख्‍य हिस्‍से को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस हमले से ईरान बुरी तरह भड़क गया। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर गुस्सा जताते हुए कहा है कि उनके पुलों, बिजली संयंत्रों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को नष्ट किया जाएगा तो वह इसका कड़ा जवाब देंगे।
ALSO READ: फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ईरान में अमेरिकी बमबारी पर सवाल उठाए

अमेरिका ने तेज किए हमले 

हमलों को लेकर विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि हमले नहीं रुके तो यह विनाशकारी होगा। अरागची ने चेतावनी दी, रेडियोएक्टिव रिसाव का असर तेहरान नहीं, बल्कि गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल (जीसीसी) के देशों की राजधानियों पर पड़ेगा। हालांकि अमेरिका और इसराइल ने अब तक इन हमलों में अपनी भूमिका की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ईरान में अमेरिकी पायलट के लापता होने के बाद अब अमेरिका ने हमले तेज कर दिए हैं।
ALSO READ: ईरान ने गिराए 2 अमेरिकी फाइटर जेट, ट्रंप बोले- बातचीत जारी, 4 अप्रैल की बड़ी खबरें

राष्‍ट्रपति ट्रंप ने दी थी चेतावनी

बुशहर परमाणु केंद्र ईरान की ऊर्जा उत्पादन क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह फैसिलिटी ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक प्रमुख केंद्र है और इसके आसपास किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि क्षेत्र की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन सकती है। युद्ध छिड़ने के बाद से ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बुनियादी ढांचे, जिसमें पुल और बिजली संयंत्र शामिल हैं, पर संभावित हमलों की चेतावनी दी थी। 
 

बुशहर परमाणु संयंत्र का इतिहास

यह मिडिल ईस्ट का सबसे पहला सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट है। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट ईरान में फारस की खाडी के किनारे पर मौजूद है। इस प्लांट की शुरुआत 1970 के दशक में की गई थी। उस समय जर्मनी की सीमेंस कंपनी ने इसका काम शुरू किया था। बाद में इसे रूस की कंपनी ने पूरा किया। यह ईरान का इकलौता एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यह एक हजार मेगावाट तक बिजली पैदा करता है। इससे ईरान के लाखों घरों को बिजली दी जाती है। 
ALSO READ: ईरान का दावा, 2 अमेरिकी लड़ाकू विमान और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मार गिराए, पायलटों की तलाश में जुटा अमेरिका

क्‍या रेडिएशन का है खतरा?

हमला प्लांट की मौसम विभाग की इमारत के पास हुआ, लेकिन मुख्य रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसे में परमाणु संयंत्र की सुरक्षा और रेडिएशन को लेकर चिंता पैदा हो रही है। अंतरराष्‍ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने घटना पर बयान जारी करते हुए चिंता जताई है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

योगी सरकार की त्वरित कार्रवाई, इजराइल से सकुशल लौटा अखिलेश

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels