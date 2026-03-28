Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






नहीं मान रहा ईरान, अमेरिकी जहाज पर किया हमला, क्‍या और तेज होगी जंग?

Advertiesment
Iran's military attacks a US vessel once again
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 28 Mar 2026 (18:12 IST) Updated Date: Sat, 28 Mar 2026 (19:20 IST)
google-news
Iran's military attacks US vessel : पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष दिन-ब-दिन और भयावह होता जा रहा है। मिसाइलों और ड्रोन की गरज के बीच यह संघर्ष अब अपने 29वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अमेरिका और इसराइल के भीषण हमलों से दहक रहे मोर्चे पर ईरान भी इसराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जोरदार पलटवार कर रहा है। खबरों के अनुसार, इसी बीच ईरान की सेना ने एक बार फिर से अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया है। यह जहाज अमेरिकी सेना को लॉजिस्टिक मुहैया करवाने में मदद करता था।  
 

29वें दिन में प्रवेश कर चुका है संघर्ष

मिसाइलों और ड्रोन की गरज के बीच यह संघर्ष अब अपने 29वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अमेरिका और इसराइल के भीषण हमलों से दहक रहे मोर्चे पर ईरान भी इसराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जोरदार पलटवार कर रहा है। इसी बीच ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने एक बार फिर से ओमान के सलालाह बंदरगाह से काफी दूरी पर अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया है।
ALSO READ: ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र पर इजराइल का हमला, IAEA ने दी बड़ी चेतावनी

अमेरिकी सेना को लॉजिस्टिक मुहैया करवाने में मदद करता था जहाज

यह जहाज अमेरिकी सेना को लॉजिस्टिक मुहैया करवाने में मदद करता था। इससे पहले, अमेरिका और इसराइल के हमलों में कई रिहायशी इलाके निशाना बने, जिससे रातभर में एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पश्चिमी प्रांत लोरेस्तान के शहर बोरुजेर्द के रिहायशी इलाकों पर हुए हमलों में 7 लोग मारे गए और 36 अन्य घायल हो गए।
 

हमलों को लेकर क्‍या बोले राष्ट्रपति ट्रंप?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जारी अमेरिकी सैन्य अभियान बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ रहा है। हालांकि उन्होंने इस पर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी।
ALSO READ: ईरान युद्ध का असर: खाड़ी देशों से आने वाले पैसे पर संकट, भारत को लग सकता है बड़ा झटका

28 फरवरी को शुरू हुए थे हमले

इसराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले शुरू किए, जिसमें इस्लामिक गणराज्य के सर्वोच्च नेता मारे गए और एक ऐसा युद्ध छिड़ गया जो तब से पूरे मध्य पूर्व में फैल चुका है। ईरान ने अभी तक मौतों का कुल आंकड़ा जारी नहीं किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 8 मार्च को जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत बताई गई है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Fact Check: PNG सप्लाई वाले एरिया में क्या सच में बंद हो जाएंगे LPG कनेक्शन?, जानिए वायरल मैसेज का सच

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels