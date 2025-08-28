Biodata Maker

Russia-Ukraine war : रूस का यूक्रेन पर बड़ा हवाई हमला, ड्रोन और मिसाइलें दांगी, 3 बच्चों सहित 14 की मौत, एक्स पर बोले जेलेंस्की- कैसे होगा संघर्षविराम

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

कीव , गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (17:14 IST)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस-यूक्रेन में सुलह के प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन की वायुसेना ने गुरुवार को कहा कि रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 629 ड्रोन और मिसाइलें दागीं हैं, जो 3 साल के समय का सबसे बड़ा हमला है। यह युद्ध में दूसरा सबसे बड़ा हवाई हमला है। रूस के इस हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव में कम से कम 14 लोग मारे गए हैं। 
 
इनमें से 3 बच्चे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदोमिर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि अब तक रूसी हमले में 14 लोगों के मारे जाने की जानकारी है।  इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। नागरिकों की भयावह और जानबूझकर की गई हत्या है। रूसी युद्ध समाप्त करने का विकल्प नहीं चुन रहे हैं, केवल नए हमले कर रहे हैं। 
कीव में रातभर में दर्जनों इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। आवासीय घर, कार्यालय केंद्र, नागरिक उद्यम (सबको निशाना बनाया गया।) इनमें वह इमारत भी शामिल है जहां यूक्रेन में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल स्थित है। यूक्रेन की वायुसेना ने सोशल मीडिया पर कहा कि मॉस्को ने एक रात में कई ड्रोन्स और मिसाइलें लॉन्च की। इनमें से दो हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें और नौ बैलिस्टिक मिसाइलें थीं, जिनकी गति को रोकना मुश्किल है। 
स्वतंत्रता दिवस पर किया था परमाणु संयंत्र पर ड्रोन हमला
रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने अपने 34वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रूस के कुर्स्क क्षेत्र के परमाणु संयंत्र में ड्रोन हमला कर वहां आग लगा दी। हालांकि, आग पर जल्दी काबू पा लिया गया और रेडिएशन का स्तर सामान्य रहा।
 
रूसी अधिकारियों ने कहा कि ड्रोन हमलों में कई बिजली और ऊर्जा केंद्र को निशाना बनाया गया था। परमाणु संयंत्र में आग से एक ट्रांफफॉर्मर को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

