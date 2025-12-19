यूक्रेन से युद्ध रोकने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रखी यह शर्त

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्‍ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि वे यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन पुतिन ने इसके लिए एक शर्त भी रखी है। पुतिन ने कहा कि वे यूक्रेन युद्ध एक ही शर्त पर रोक सकते हैं जब उन्हें उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की गारंटी मिलने पर वह यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने के लिए तैयार हैं।

यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को लेकर पुतिन ने कहा कि हालांकि अब तक हमें वास्तव में ऐसी तत्परता यूक्रेन की तरफ से नहीं दिखी है, लेकिन फिर भी हम कुछ संकेत देखते हैं। उन्होंने कहा कि मॉस्को में प्रारंभिक बैठकों में हमें कुछ प्रस्ताव दिए गए और हमसे कुछ समझौते करने को कहा गया। जब मैं एंकरिज पहुंचा तब मैंने कहा कि यह हमारे लिए आसान फैसले नहीं होंगे।

इनमें कीव शासन से भी संकेत शामिल हैं कि वे किसी प्रकार की बातचीत में शामिल होने को तैयार हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हम हमेशा यही कहते रहे हैं। हम इस संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं।