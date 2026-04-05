Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






होर्मुज संकट पर बौखलाए ट्रंप, ईरान को दी खुली धमकी, बोले- सबकुछ तबाह कर देंगे, तेल पर करेंगे कब्जा

Advertiesment
US President Donald Trump issues fresh warning to Iran
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sun, 05 Apr 2026 (20:16 IST) Updated Date: Sun, 05 Apr 2026 (21:35 IST)
google-news
Trump issues fresh warning to Iran : पश्चिम एशिया में जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य न खोलने को लेकर एक बार फिर खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने मंगलवार तक इस जलडमरूमध्य को नहीं खोला तो उस सबकुछ तबाह कर देंगे और तेल पर कब्‍जा करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर तेहरान होर्मुज जलडमरूमध्य को नहीं खोलता है, तो अमेरिका उसके ऊर्जा संयंत्रों और पुलों पर हमले कर सकता है और उसे नरक जैसा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ट्रंप ने अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई को भी मारने की धमकी दी है।
ALSO READ: डोनाल्ड ट्रंप का दावा- तेहरान में ‘भीषण हमले’ में ईरानी सैन्य अधिकारी ढेर

मोजतबा खामेनेई को भी मारने की धमकी

पश्चिम एशिया में जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य न खोलने को लेकर एक बार फिर खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने मंगलवार तक इस जलडमरूमध्य को नहीं खोला तो उस सबकुछ तबाह कर देंगे और तेल पर कब्‍जा करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर तेहरान होर्मुज जलडमरूमध्य को नहीं खोलता है, तो अमेरिका उसके ऊर्जा संयंत्रों और पुलों पर हमले कर सकता है। ट्रंप ने अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई को भी मारने की धमकी दी है।
ALSO READ: US rescues pilot in Iran : हॉलीवुड एक्शन मूवी स्टाइल में अमेरिकी पायलट का रेस्क्यू, ईरान में चला खतरनाक ऑपरेशन, पढ़िए पूरी कहानी
इससे पहले ट्रंप ने ईरान को धमकाते हुए कहा था कि ईरान के पास 48 घंटे का वक्त बचा है, इसके बाद वह हमले का आदेश दे देंगे। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते से वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20-25 फीसदी और एलएनजी (LNG) का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है।
ALSO READ: IAF के लिए 1000 किलोग्राम बम बनाने की तैयारी, तबाही मचा देगा DRDO का ‘गौरव’

6 अप्रैल को समझौता होने की संभावना

ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि 6 अप्रैल को समझौता होने की अच्छी संभावना है, वे अभी बातचीत कर रहे हैं। अगर वे जल्द समझौता नहीं करते हैं तो मैं सब कुछ उड़ा देने और तेल पर कब्जा करने पर विचार कर रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए दी गई 6 अप्रैल की समय सीमा की याद दिलाते हुए कहा कि इसका पालन नहीं करने पर उसे विनाशकारी परिणामों का सामना करना पड़ेगा।
ALSO READ: बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट के पास हमला, ईरान-अमेरिका संघर्ष और भड़का, IAEA ने बताया रेडिएशन का कितना खतरा

ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा...

ट्रंप ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, याद है जब मैंने ईरान को समझौता करने या होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए 10 दिन का समय दिया था। समय तेजी से बीत रहा है, 48 घंटे बाद उन पर कहर टूट पड़ेगा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, मंगलवार का दिन ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, ये दोनों एक ही दिन में होंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा!!! जलडमरूमध्य खोल दें, पागलों, वरना नरक में जाओगे- देखते रहिए। अल्लाह से प्रार्थना करिए।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

PM मोदी ने बंगाल में फूंका चुनावी बिगुल, कूचबिहार में TMC पर साधा निशाना, बोले- अत्याचारों का लिया जाएगा हिसाब

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels