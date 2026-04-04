खत्म हो रही है डेडलाइन, ट्रंप बोले- ईरान पर 48 घंटे बाद टूटेगा कहर

Trump issues warning to Iran regarding Strait of Hormuz : होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तेज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अपनी ताजा चेतावनी में कहा कि अगर तेहरान उनकी दी गई डेडलाइन तक होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलता है तो गंभीर परिणाम होंगे। ट्रंप ने कहा कि जब मैंने ईरान को 10 दिन का समय दिया था कि या तो डील कर लो या हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दो, लेकिन समय खत्म हो रहा है और अब सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं। उसके बाद खार्ग द्वीप समेत अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले किए जाएंगे। हाल ही में ईरान ने ट्रंप के संदेशवाहक बने पाकिस्तान को भी झटका दिया। ईरान ने ट्रंप की सभी शर्तों और पाकिस्तान की मध्यस्थता को सिरे से खारिज कर दिया है।

ईरान को दिया था 10 दिन का समय होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तेज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अपनी ताजा चेतावनी में कहा कि अगर तेहरान उनकी दी गई डेडलाइन तक होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलता है तो गंभीर परिणाम होंगे। ट्रंप ने कहा कि जब मैंने ईरान को 10 दिन का समय दिया था कि या तो डील कर लो या हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दो, लेकिन समय खत्म हो रहा है और अब सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं। उसके बाद खार्ग द्वीप समेत अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले किए जाएंगे।

राष्ट्रपति ट्रंप के बदले तेवर इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की डेडलाइन 10 दिन बढ़ा दी थी, जिससे वो अब 6 अप्रैल तक हो गई है। हैरानी की बात ये है कि ये है कि कुछ दिन पहले तक ट्रंप का रुख नरम दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उनके तेवर बदल चुके हैं। युद्ध शुरू हुए एक महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन ये लक्ष्य बार-बार बदलते नजर आ रहे हैं- कभी बढ़ रहे हैं, कभी छोटे हो रहे हैं और कभी एक-दूसरे से उलट भी पड़ रहे हैं।

अब तक 1340 से ज्यादा लोगों की मौत ट्रंप एक दिन कहते हैं कि जंग लगभग खत्म हो गई, तो दूसरे दिन चेतावनी देते हैं कि अब कई हफ्तों तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर और तेज हमले होंगे। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर संयुक्त हमला शुरू किया था। तब से अब तक 1340 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें उस समय ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई भी शामिल थे।

ईरान भी कर रहा जवाबी हमले ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल के अलावा जॉर्डन, इराक और उन खाड़ी देशों पर भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। ईरान पर अमेरिका और इसराइल की ओर से की जाने वाली संयुक्त कार्रवाई का आज 35वां दिन है। एक महीने से ज्यादा समय हो गया और अभी भी सीजफायर पर कोई भी सहमति बनती नहीं दिख रही है।

ट्रंप ने पाकिस्तान को भी दिया झटका इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रंप की एक और पोस्ट ने युद्ध के और अधिक तेज होने के आसार बढ़ा दिए हैं। युद्ध की समाप्ति को लेकर ईरान की तरफ से कोई भी पहल नहीं की जा रही है। हाल ही में ईरान ने ट्रंप के संदेशवाहक बने पाकिस्तान को भी झटका दिया। ईरान ने ट्रंप की सभी शर्तों और पाकिस्तान की मध्यस्थता को सिरे से खारिज कर दिया है।

Edited By : Chetan Gour