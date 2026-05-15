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Shanidev: शनि जयंती पर शनिदेव की पूजा विधि, आरती, चालीसा और जन्म कथा

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Lord shani puja vidhi aarti chalisa katha
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Fri, 15 May 2026 (15:35 IST) Updated Date: Fri, 15 May 2026 (15:42 IST)
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ज्येष्ठ माह की अमावस्या को शनिदेव का जन्म हुआ था। दक्षिण भारतीय पंचांग के अनुसार वैशाख अमावस्या के दिन। हालांकि कैलेंडरों में महीनों के नाम भले ही भिन्न हों (ज्येष्ठ और वैशाख), परंतु खगोलीय गणना के अनुसार यह एक ही दिन पड़ता है। इस बार शनिश्चरी अमावस्या 16 मई 2026 शनिवार के दिन रहेगी। 
 

1.भगवान शनिदेव की पूजा विधि:

पूजन पूर्व की तैयारी
समय: शनिदेव की पूजा हमेशा सूर्यास्त के बाद (संध्याकाल) करना सबसे फलदायी होता है, क्योंकि शनिदेव को अंधेरे का स्वामी माना जाता है।
वस्त्र: पूजा के दौरान नीले या काले रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। लाल रंग के वस्त्रों से बचें।
दिशा: पूजा करते समय अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर रखें।
 
आवश्यक पूजा सामग्री
  • सरसों का तेल
  • काले तिल और साबुत उड़द की दाल
  • नीले फूल (जैसे अपराजिता)
  • काला कपड़ा
  • लोहे की कोई वस्तु (जैसे कील या छल्ला)
  • धूप और अगरबत्ती
 
शनि पूजा की चरण-दर-चरण विधि
शुद्धिकरण: सबसे पहले स्वयं को शुद्ध करें और एक चौकी पर काला कपड़ा बिछाकर शनिदेव का चित्र या यंत्र स्थापित करें (मंदिर में कर रहे हैं तो सीधे शिला के पास जाएं)।
अभिषेक: शनिदेव की शिला या मूर्ति पर सरसों का तेल अर्पित करें।
अर्पण: काले तिल, उड़द की दाल, और नीले फूल चढ़ाएं। उन्हें लोहे की वस्तु अर्पित करना विशेष लाभकारी होता है।
दीपदान: सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे दीप जला रहे हैं, तो उसे जलाकर वापस आते समय पीछे मुड़कर न देखें।
मंत्र जाप: रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें:
"ॐ शं शनैश्चराय नमः"
हनुमान चालीसा का पाठ: शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि वे उनके भक्तों को परेशान नहीं करेंगे, इसलिए शनि पूजा में हनुमान चालीसा का पाठ अनिवार्य माना जाता है।
 
पूजा के विशेष नियम (सावधानियां)
आंखों में न देखें: शनिदेव की मूर्ति की आंखों में सीधे नहीं देखना चाहिए। हमेशा उनके चरणों (पैरों) की ओर देखते हुए पूजा करें।
पवित्रता: शनिदेव केवल अनुशासन और सफाई से प्रसन्न होते हैं, इसलिए पूजा के दिन सात्विक भोजन (बिना लहसुन-प्याज) करें।
दान का महत्व: पूजा के बाद किसी गरीब, असहाय या सफाईकर्मी को अपनी सामर्थ्य अनुसार काला कंबल, चप्पल, तेल या अनाज का दान जरूर करें।
शनि चालीसा और आरती: पूजा के अंत में शनि चालीसा का पाठ करें और फिर घी के बजाय तेल के दीपक से ही शनिदेव की आरती करें।
विशेष उपाय: यदि आप पर साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही है, तो शनिवार के दिन "शमी के वृक्ष" की जड़ में जल चढ़ाना और वहां दीपक जलाना भी शनिदेव के प्रकोप को कम करता है।
 

2. शनिदेव की आरती:

जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी।
सूर्य पुत्र प्रभु छाया महतारी॥
जय जय श्री शनि देव....
श्याम अंग वक्र-दृ‍ष्टि चतुर्भुजा धारी।
नी लाम्बर धार नाथ गज की असवारी॥
जय जय श्री शनि देव....
क्रीट मुकुट शीश राजित दिपत है लिलारी।
मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी॥
जय जय श्री शनि देव....
मोदक मिष्ठान पान चढ़त हैं सुपारी।
लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी॥
जय जय श्री शनि देव....
देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी।
विश्वनाथ धरत ध्यान शरण हैं तुम्हारी॥
जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी।।
(समाप्त)
 

3. शनिदेव की चालीसा:

।।दोहा।।
जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल करण कृपाल।
दीनन के दुख दूर करि, कीजै नाथ निहाल॥
जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज।
करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज॥
 
जयति जयति शनिदेव दयाला।
करत सदा भक्तन प्रतिपाला॥
चारि भुजा, तनु श्याम विराजै।
माथे रतन मुकुट छबि छाजै॥
परम विशाल मनोहर भाला।
टेढ़ी दृष्टि भृकुटि विकराला॥
कुण्डल श्रवण चमाचम चमके।
हिय माल मुक्तन मणि दमके॥
कर में गदा त्रिशूल कुठारा।
पल बिच करैं अरिहिं संहारा॥
पिंगल, कृष्णो, छाया नन्दन।
यम, कोणस्थ, रौद्र, दुखभंजन॥
सौरी, मन्द, शनी, दश नामा।
भानु पुत्र पूजहिं सब कामा॥
जा पर प्रभु प्रसन्न ह्वैं जाहीं।
रंकहुँ राव करैं क्षण माहीं॥
पर्वतहू तृण होई निहारत।
तृणहू को पर्वत करि डारत॥
राज मिलत बन रामहिं दीन्हयो।
कैकेइहुँ की मति हरि लीन्हयो॥
बनहूँ में मृग कपट दिखाई।
मातु जानकी गई चुराई॥
लखनहिं शक्ति विकल करिडारा।
मचिगा दल में हाहाकारा॥
रावण की गति-मति बौराई।
रामचन्द्र सों बैर बढ़ाई॥
दियो कीट करि कंचन लंका।
बजि बजरंग बीर की डंका॥
नृप विक्रम पर तुहि पगु धारा।
चित्र मयूर निगलि गै हारा॥
हार नौलखा लाग्यो चोरी।
हाथ पैर डरवायो तोरी॥
भारी दशा निकृष्ट दिखायो।
तेलिहिं घर कोल्हू चलवायो॥
विनय राग दीपक महं कीन्हयों।
तब प्रसन्न प्रभु ह्वै सुख दीन्हयों॥
हरिश्चन्द्र नृप नारि बिकानी।
आपहुं भरे डोम घर पानी॥
तैसे नल पर दशा सिरानी।
भूंजी-मीन कूद गई पानी॥
श्री शंकरहिं गह्यो जब जाई।
पारवती को सती कराई॥
तनिक विलोकत ही करि रीसा।
नभ उड़ि गयो गौरिसुत सीसा॥
पाण्डव पर भै दशा तुम्हारी।
बची द्रौपदी होति उघारी॥
कौरव के भी गति मति मारयो।
युद्ध महाभारत करि डारयो॥
रवि कहँ मुख महँ धरि तत्काला।
लेकर कूदि परयो पाताला॥
शेष देव-लखि विनती लाई।
रवि को मुख ते दियो छुड़ाई॥
वाहन प्रभु के सात सुजाना।
जग दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना॥
जम्बुक सिंह आदि नख धारी।
सो फल ज्योतिष कहत पुकारी॥
गज वाहन लक्ष्मी गृह आवैं।
हय ते सुख सम्पति उपजावैं॥
गर्दभ हानि करै बहु काजा।
सिंह सिद्धकर राज समाजा॥
जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारै।
मृग दे कष्ट प्राण संहारै॥
जब आवहिं प्रभु स्वान सवारी।
चोरी आदि होय डर भारी॥
तैसहि चारि चरण यह नामा।
स्वर्ण लौह चाँदी अरु तामा॥
लौह चरण पर जब प्रभु आवैं।
धन जन सम्पत्ति नष्ट करावैं॥
समता ताम्र रजत शुभकारी।
स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगल भारी॥
जो यह शनि चरित्र नित गावै।
कबहुं न दशा निकृष्ट सतावै॥
अद्भुत नाथ दिखावैं लीला।
करैं शत्रु के नशि बलि ढीला॥
जो पण्डित सुयोग्य बुलवाई।
विधिवत शनि ग्रह शांति कराई॥
पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत।
दीप दान दै बहु सुख पावत॥
कहत राम सुन्दर प्रभु दासा।
शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा॥
 
।।दोहा।। 
पाठ शनिश्चर देव को, की हों 'भक्त' तैयार।
करत पाठ चालीस दिन, हो भवसागर पार॥
 

4. शनिदेव की जन्म कथा: 

महर्षि कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या अदिति से हुआ जिसके गर्भ से विवस्वान (सूर्य) का जन्म हुआ। सूर्य का विवाह त्वष्टा की पुत्री संज्ञा से हुआ। सूर्य व संज्ञा के संयोग से वैवस्वत मनु व यम दो पुत्र तथा यमुना नाम की कन्या का जन्म हुआ। संज्ञा अपने पति के अमित तेज से संतप्त रहती थी। सूर्य के तेज को अधिक समय तक सहन  न कर पाने पर उसने अपनी छाया को अपने ही समान बना कर सूर्य के पास छोड़ दिया और स्वयम पिता के घर आ गई। पिता त्वष्टा को यह व्यवहार उचित नहीं लगा और उन्होंने संज्ञा को पुनः सूर्य के पास जाने का आदेश दिया। संज्ञा ने पिता के आदेश की अवहेलना की और घोड़ी का रूप बना कर कुरु प्रदेश के वनों में जा कर रहने लगी।
 
इधर सूर्य संज्ञा की छाया को ही संज्ञा समझते रहे। कालान्तर में संज्ञा के गर्भ से भी सावर्णि मनु और शनि दो पुत्रों का जन्म हुआ। छाया शनि से बहुत स्नेह करती थी और संज्ञा पुत्र वैवस्वत मनु व यम से कम। एक बार बालक यम ने खेल-खेल में छाया को अपना चरण दिखाया तो उसे क्रोध आ गया और उसने यम को चरण हीन होने का शाप दे दिया। बालक यम ने डर कर पिता को इस विषय में बताया तो उन्हों ने शाप का परिहार बता दिया और छाया संज्ञा से बालकों के बीच भेदभाव पूर्ण व्यवहार करने का कारण पूछा। सूर्य के भय से छाया संज्ञा ने सम्पूर्ण सत्य प्रकट कर दिया। 
 
संज्ञा के इस व्यवहार से क्रोधित हो कर सूर्य अपनी ससुराल में गए। ससुर त्वष्टा ने समझा बुझा कर अपने दामाद को शांत किया और कहा,' आदित्य ! आपका तेज सहन न कर सकने के कारण ही संज्ञा ने यह अपराध किया है और घोड़ी के रूप में वन में भ्रमण कर रही है। आप उसके इस अपराध को क्षमा करें और मुझे अनुमति दें कि मैं आपके तेज को काट-छांट कर सहनीय व मनोहर बना दूं। अनुमति मिलने पर त्वष्टा ने सूर्य के तेज को काट-छांट दिया और विश्वकर्मा ने उस छीलन से भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। मनोहर रूप हो जाने पर सूर्य संज्ञा को ले कर अपने स्थान  पर आ गए। बाद में संज्ञा ने नासत्य और दस्र नामक अश्वनी कुमारों को जन्म दिया। यम की घोर तपस्या से प्रसन्न हो कर महादेव ने उन्हें पितरों का आधिपत्य दिया और धर्म अधर्म के निर्णय करने का अधिकारी बनाया। यमुना व ताप्ती नदी के रूप में प्रवाहित हुई। शनि को नवग्रह मंडल में स्थान दिया गया। 

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