Share Market Breaks Record: सेंसेक्‍स और निफ्टी ने बनाया नया लाइफटाइम हाई

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 1 दिसंबर 2025 (10:22 IST)
शेयर बाजार (Share Market) ने दिसंबर में धमाकेदार शुरुआत की है। शुरुआती ट्रेड में सेंसेक्‍स और निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई (Sensex, Nifty hit fresh lifetime highs) बनाया है। सेंसेक्स 0.42% की बढ़त के साथ 86,065.92 पर खुला और इसने शुक्रवार की क्‍लोजिंग से 359 अंकों की छलांग लगाई। इसी तरह निफ्टी 50 भी 122.85 अंकों की तेजी के साथ 26,325.80 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी बैंक 214 अंकों की तेजी के साथ 59,966.85 पर ट्रेड करता दिखा।

निफ्टी, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिडकैप 150 सूचकांक (indices) रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। पिछले 3 सत्रों में निफ्टी 400 से ज्‍यादा अंक ऊपर गया है। पिछले 3 सत्रों में निफ्टी बैंक लगभग 1,000 अंक चढ़ा है। स्मॉल-कैप सूचकांक अभी भी अपनी अब तक की ऑल टाइम हाई से बस 10% दूर है। वहीं एफएमसीजी (FMCG) सेक्टर को छोड़कर बाकी सभी सेक्टरों के सूचकांक (sectoral gainers) हरे निशान पर हैं। सुबह साढ़े नौ बजे तक बाजार में बढ़ने और गिरने वाले शेयरों का अनुपात (Advance Decline Ratio) 4:1 पर खुला है। यानी हर 5 में से 4 शेयर बढ़त में हैं।

निफ्टी बैंक, निफ्टी मिडकैप 150 सूचकांक (indices) रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। स्मॉल-कैप सूचकांक अभी भी अपनी अब तक की ऑल टाइम हाई से बस 10% दूर है। वहीं एफएमसीजी (FMCG) सेक्टर को छोड़कर, बाकी सभी सेक्टरों के सूचकांक (sectoral gainers) हरे निशान पर हैं। 
