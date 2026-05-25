Stock Market : कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से शेयर बाजार में जोरदार उछाल, सेंसेक्स 1073 अंक चढ़ा, निफ्टी 24000 के पार

कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट और वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। अमेरिका-ईरान वार्ता को लेकर सकारात्मक माहौल बनने से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक 1 प्रतिशत से अधिक चढ़कर बंद हुए।

एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आने से भारतीय बाजार को राहत मिली है। साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत में सकारात्मक संकेत मिलने से वैश्विक निवेशकों का रुझान भी बेहतर हुआ, जिसका असर भारतीय शेयर बाजार पर साफ दिखाई दिया।

मुंबई में कारोबार के दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1,073.61 अंक यानी 1.42 प्रतिशत की मजबूत बढ़त के साथ 76,488.96 अंक पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार में सेंसेक्स एक समय 1,143.72 अंक यानी 1.51 प्रतिशत उछलकर 76,559.07 अंक तक पहुंच गया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी 312.40 अंक यानी 1.32 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,031.70 अंक पर बंद हुआ। Edited by : Sudhir Sharma