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Stock Market : शेयर बाजार में 3 दिन से जारी गिरावट थमी, सेंसेक्स 939 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,400 अंक के पार

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stock market rally India
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Mon, 16 Mar 2026 (18:42 IST) Updated Date: Mon, 16 Mar 2026 (18:45 IST)
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स्थानीय शेयर बाजारों में सोमवार को पिछले तीन कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट पर विराम लगा और बीएसई सेंसेक्स 939 अंक चढ़ गया, जबकि एनएसई निफ्टी 23,400 अंक के पार निकल गया। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 938.93 अंक यानी 1.26 प्रतिशत बढ़कर 75,502.85 अंक पर बंद हुआ।
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कारोबार के दौरान यह ऊंचे में 75,805.27 अंक तक गया और नीचे में 73,949.76 अंक तक आया। प्रमुख कंपनियों के शेयरों में निचले स्तर पर लिवाली से बाजार को समर्थन मिला। 16 मार्च को बाजार में निचले स्तरों पर वैल्यू बायिंग देखने को मिली, जिससे शुरुआती गिरावट के बाद सूचकांकों ने जोरदार वापसी की।
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सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से करीब 700 अंक उछला, जबकि निफ्टी ने मनोवैज्ञानिक रूप से अहम 23,000 का स्तर फिर हासिल कर लिया। रिकवरी में मेटल, ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया। इससे पहले बाजार लगातार चौथे दिन गिरावट की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा था, लेकिन अंत में खरीदारी लौटने से नुकसान की भरपाई हो गई। Edited by : Sudhir Sharma

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