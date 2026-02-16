Stock market : शेयर बाजार में गिरावट पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स 650 अंक चढ़ा, निफ्टी 212 अंक ऊपर

स्थानीय शेयर बाजार में जारी गिरावट पर सोमवार को विराम लगा और बीएसई सेंसेक्स 650 अंक के लाभ में रहा जबकि एनएसई निफ्टी 212 अंक चढ़ गया। बिजली, बैंक और वित्तीय शेयरों में लिवाली से बाजार में मजबूती आई। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स लगातार तीन कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट से उबरते हुए 650.39 अंक यानी 0.79 प्रतिशत चढ़कर 83,277.15 अंक पर बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स शुक्रवार को 1,048.16 अंक टूटा था, जबकि एनएसई निफ्टी में 336.10 अंक की गिरावट आई थी।





दूसरी तरफ टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी इंडिया, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। मांग में निरंतर तेजी की उम्मीदों के साथ बिजली कंपनियों के शेयरों में मांग देखी गई। साथ ही, बेहतर कर्ज वृद्धि और बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता ने बैंकों में विश्वास को मजबूत किया। एशिया के अन्य बाजार मिले-जुले रुख के साथ बंद हुए। हांगकांग का हैंग सेंग मजबूत रहा, जबकि जापान का निक्की नुकसान में रहा।





यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख था। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को मिले-जुले रुख के साथ बंद हुए थे। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को 7,395.41 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 5,553.96 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.24 प्रतिशत टूटकर 67.59 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर रहा।