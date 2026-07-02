कब है शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का पर्व?

जुलाई में पड़ने वाली शीतला अष्टमी का व्रत सामान्य बासोड़ा यानी होली के बाद जितना बड़ा नहीं होता, लेकिन इस दिन माता शीतला के निमित्त ठंडे भोग का विधान माना जाता है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी, जिसे बासोड़ा भी कहा जाता है का पर्व जुलाई 2026 में मंगलवार, 7 जुलाई 2026 को कृष्ण पक्ष की सप्तमी पर शीतला सप्तमी तथा बुधवार, 8 जुलाई 2026 को कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाएगी।