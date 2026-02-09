Mahashivratri 2026: 11 शुभ योग और 5 ग्रहों का राजयोग! जानें शिव पूजा का सबसे सटीक मुहूर्त और राहुकाल की चेतावनी

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 के दिन इस बार 300 साल के बाद ग्रह नक्षत्रों की दुर्लभ स्थिति के चलते कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सूर्य, बुध और शुक्र का त्रिग्रही योग बनेगा, वहीं भगवान शिव को अतिप्रिय श्रवण नक्षत्र का भी संयोग रहेगा। इसके साथ ही व्यतिपात, वरियान, ध्रुव और राजयोग सहित कई अन्य शुभ योग भी बन रहे हैं। ऐसे में यदि आप पूजा करने जा रहे हैं तो इस दिन राहु काल का समय भी जानना जरूरी है।