Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Mahashivaratri 2026: महाशिवरात्रि पर क्या करें और क्या नहीं?

Advertiesment
हमें फॉलो करें महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का सुंदर फोटो

WD Feature Desk

, बुधवार, 4 फ़रवरी 2026 (11:35 IST)
What Not to Do on Maha Shivaratri 2026: महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो भगवान शिव की उपासना के लिए समर्पित है। यह एक बहुत ही खास आध्यात्मिक अवसर है, जो आपको अपने जीवन में शांति और संतुलन लाने में मदद कर सकता है। इस दिन विशेष रूप से उपवास, पूजा और ध्यान का महत्व होता है। इस दिन का उद्देश्य आत्म-कल्याण, भगवान शिव की कृपा प्राप्ति और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना होता है। इस दिन कुछ विशेष कार्यों का पालन किया जाता है, जबकि कुछ कार्यों से बचना चाहिए।ALSO READ: Phalgun Festivals List 2026 : हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह, फाल्गुन मास, जानिए इसका महत्व और व्रत त्योहारों की लिस्ट
 
  • उपवास रखें
  • रात्रि जागरण
  • शिवलिंग की पूजा
  • ध्यान और प्रार्थना
  • भगवान शिव के मंदिर जाएं
  • अच्छे कार्य करें
  • मांसाहार और शराब से बचें
  • बुरे विचारों से बचें
  • झगड़ा और विवाद से बचें
  • किसी का अपमान न करें
  • सोना नहीं चाहिए
 
हर वर्ष महाशिवरात्रि का आयोजन हिन्दू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है, और 2026 में यह पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा।ALSO READ: February 2026 Festivals: फरवरी माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहार
 

आइए यहां जानते हैं महाशिवरात्रि पर क्या करें?

 

1. उपवास रखें

महाशिवरात्रि पर उपवास रखने से मानसिक और शारीरिक शुद्धि होती है। अगर पूरा उपवास नहीं कर सकते तो फलाहार भी किया जा सकता है।

 

2. रात्रि जागरण

महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव की पूजा के साथ जागरण किया जाता है। रात्रि में 12 बार 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करना शुभ माना जाता है। तथा 'ॐ त्र्यम्‍बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्‍धनान् मृत्‍योर्मुक्षीय मामृतात्' मंत्र का जाप करें।
 

3. शिवलिंग की पूजा

इस दिन विशेष रूप से शिवलिंग पर जल, दूध, घी, शहद, फल, फूल आदि चढ़ाना जाता है। इन चीजों को चढ़ाते समय भगवान शिव का ध्यान करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।
 

4. ध्यान और प्रार्थना 

महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन है जब व्यक्ति को आत्म-ज्ञान और साधना में समय बिताना चाहिए। ध्यान और प्रार्थना से मानसिक शांति प्राप्त होती है।
 

5. भगवान शिव के मंदिर जाएं

शिव के मंदिर में जाकर पूजा करना और भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करना विशेष लाभकारी माना जाता है।
 

6. अच्छे कार्य करें

इस दिन पुण्य कार्य, जैसे गरीबों को खाना खिलाना, दान देना आदि करना भी बहुत शुभ माना जाता है।
 

महाशिवरात्रि पर क्या नहीं करें?

 

1. मांसाहार और शराब से बचें

इस दिन मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। यह शुद्धता और साधना के खिलाफ होता है।
 

2. बुरे विचारों से बचें

इस दिन नकारात्मक विचारों से बचने की कोशिश करें और अच्छे, सकारात्मक विचारों में मन लगाएं।
 

3. झगड़ा और विवाद से बचें 

इस दिन किसी से लड़ाई-झगड़ा करना या विवाद में पड़ना शुभ नहीं माना जाता। शांति और प्रेम बनाए रखें।
 

4. किसी का अपमान न करें

 किसी का अपमान करना या ताना देना इस दिन से बचना चाहिए। यह पुण्य के रास्ते में रुकावट डालता है।
 

5. सोना नहीं चाहिए

महाशिवरात्रि की रात को सोना नहीं चाहिए। यह एक रात है जब भगवान शिव की उपासना और ध्यान करना चाहिए।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाएगा, 15 या 16 फरवरी 2026?

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 फरवरी, 2026)

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels