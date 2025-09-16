ऑनलाइन श्राद्ध धार्मिक रूप से सही या गलत?, जानिए शास्त्रों में क्या है विधान

ऑनलाइन श्राद्ध और उसकी सीमाएं

शास्त्रों में इस प्रक्रिया को इसलिए उचित नहीं माना गया है, क्योंकि केवल पैसे देकर किसी दूसरे व्यक्ति से श्राद्ध करवाना और तर्पण करवाना पितरों की आत्मा को पूरी तरह संतुष्ट नहीं करता। यह एक तरह का प्रतिनिधित्व मात्र है, जिसमें श्राद्धकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी और भावनात्मक संबंध अनुपस्थित होता है। श्राद्ध कर्म में व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक उपस्थिति, उसका समर्पण और उसकी भक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। यह माना जाता है कि जब व्यक्ति स्वयं पिंडदान करता है, तो वह अपने पितरों के साथ एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है, जो केवल एक ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से संभव नहीं है।



