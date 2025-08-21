Hanuman Chalisa

खेल दिवस पर तीन दिवसीय कार्यक्रम, नागरिकों के लिये ‘एक घंटा खेल के मैदान पर’ मुहिम

WD Sports Desk

, गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (17:26 IST)
भारत की ओलंपिक 2036 की मेजबानी की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए खेल मंत्रालय इस साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर देश भर में तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन करेगा जिसमें नागरिकों को ‘एक घंटा खेल के मैदान पर’ देने के लिये प्रेरित किया जायेगा।महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है।

खेलमंत्री मनसुख मांडविया ने यहां पत्रकारों से कहा ,‘‘ जब भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दिशा में आगे बढ रहा है तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति को यह दिखाना जरूरी है कि देश में खेल अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ खेल दिवस पर इस बार 29 से 31 अगस्त तक तीन दिवसीय देशव्यापी कार्यक्रम होंगे जिसके तहत प्रत्येक ब्लॉक, जिला, स्कूल, यूनिवर्सिटी, आरडब्ल्यूए और कार्यालयों में खेल और फिटनेस गतिविधियों के लिये नागरिकों को एक साथ लाया जायेगा ताकि हमारी खेल संस्कृति को एक जन आंदोलन बनाया जा सके।’’

उन्होंने आगे कहा ,‘‘ इसके तहत देश के नागरिक एक घंटे के लिये खेल के मैदान पर उतरेंगे। जिले के हर प्रमुख स्टेडियम पर भी इसका आयोजन होगा जिसमें उस क्षेत्र के सांसद भाग लेंगे और देश का कोई भी प्रमुख खिलाड़ी भी इससे जुड़ेगा।’’

मांडविया ने बताया कि 30 अगस्त को भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्रों की मदद से देश भर में खेलों पर वाद विवाद, परिचर्चा, विमर्श, प्रतियोगिता और फिट इंडिया कार्निवाल जैसे आयोजन होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत की थीम पर खेल उत्पाद निर्माण को बढावा देने के लिये राष्ट्रीय कांक्लेव का भी आयोजन किया जायेगा।वहीं 31 अगस्त को ‘संडेज आन साइकिल’ कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय खेल आंदोलन की थीम पर होगा। (भाषा)

