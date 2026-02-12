ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने एशियन निशानेबाजी चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक

भारत ने पुरुषों की 50मी राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में भी क्लीन स्वीप किया, जिसमें नीरज कुमार ने 361.8 के साथ रजत और अखिल श्योरण ने 343.5 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता।इससे पहले, नीरज, ऐश्वर्य और अखिल की तिकड़ी ने क्वालिफिकेशन राउंड में कुल 1769-106 स्कोर करके भारत को टीम स्वर्ण दिलाया। जापान 1754-86 के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि कजाकिस्तान ने 1748-87 के साथ कांस्य पदक जीता।
Some great shooting in the 50m 3P final at Asian Shooting Championships!— Pritish Raj (@befikramusafir) February 12, 2026
Aishwarya Pratap Singh Tomar uses all his experience to defeat Niraj on the last shot. Niraj was exceptional through out the final.
APS also made Asian and World record in the new format. pic.twitter.com/zRiR1WJ77K