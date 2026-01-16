rashifal-2026

India Open के दौरान स्टेडियम में फैली गंदगी और धूल से BAI शर्मसार, वैश्विक संस्था ने लगाई लताड़

हमें फॉलो करें Badminton World Federation

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 (13:43 IST)
योनेक्स -सनराइज इंडिया ओपन 2026 के हालात को लेकर खिलाड़ियों की चिंताओं को मानते हुए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (बीडब्ल्यूएफ) ने कहा है कि वह इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बड़े अपग्रेड पर ज़ोर देते हुए, समस्याओं को सुलझाने के लिए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआई) के साथ मिलकर काम कर रहा है।

यह बयान डेनमार्क के शटलर मिया ब्लिचफेल्ड और एंडर्स एंटोनसन समेत टॉप खिलाड़ियों की एयर क्वालिटी, हाइजीन और ट्रेनिंग सुविधाओं की आलोचना के बाद आया है, जिससे फेडरेशन ने एथलीटों के लिए एक सुरक्षित, वर्ल्ड-क्लास माहौल पक्का करने के अपने वादे पर ज़ोर दिया। एक ऑफिशियल बयान में, बीडब्ल्यूएफ ने कहा कि धुंध और ठंडे मौसम जैसे मौसमी फैक्टर्स को मैनेज करना, जिससे एयर क्वालिटी और इनडोर टेम्परेचर पर असर पड़ा, इस हफ़्ते मुश्किलें खड़ी कर रहा था। हालांकि, वैश्विक संस्थान ने कहा कि उसके आंकलन से यह पुष्ट हुआ है कि इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहले के वेन्यू, केडी जाधव स्टेडियम के मुकाबले, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बड़ी सुधार की जरुरत है ।

फेडरेशन ने कहा कि उसने खिलाड़ियों के कमेंट्स और उसके बाद मीडिया कवरेज पर ध्यान दिया, और इस बात पर ज़ोर दिया कि मिला फीडबैक न सिर्फ़ मौजूदा टूर्नामेंट के माहौल को बल्कि भविष्य की चैंपियनशिप को भी बनाने में कीमती था।

यह मानते हुए कि आम सफ़ाई, हाइजीन और जानवरों के कंट्रोल जैसी कुछ बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, फेडरेशन ने कहा कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) ने इन चिंताओं को दूर करने के लिए तेज़ी से काम किया। इसमें यह भी कहा गया कि खिलाड़ियों ने खेलने की जगह और फ़्लोरिंग, जिम और मेडिकल सपोर्ट एरिया जैसी जरूरी सुविधाओं में सुधार पर भी ज़ोर दिया था।

BWF के मुताबिक, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट होने से एथलीटों और अधिकारियों के लिए ज़्यादा जगह मिली है और यह बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप समेत बड़े इवेंट्स की मेज़बानी के लिए फेडरेशन की फ़ील्ड ऑफ प्ले जरूरतों को पूरा करता है। वर्ल्ड बॉडी ने यह भी कहा कि इंडिया ओपन के दौरान मिली जानकारी अगस्त में इस जगह पर होने वाली BWF World Championship से पहले और अपग्रेड करने में मदद करेगी, जब मौसम के हालात कम खराब होने की उम्मीद है।

