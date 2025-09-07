एशिया कप जीतने पर भारतीय टीम को मिली बधाइयां

दक्षिण कोरिया को फाइनल में हराकर चौथी बार एशिया कप खिताब जीतने और विश्व कप के लिये क्वालीफाई करने के साथ ही भारतीय पुरूष हॉकी टीम को सोशल मीडिया पर बधाई का तांता लग गया।

हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम ने इसके साथ ही अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड में 14 से 30 अगस्त तक होने वाले विश्व कप के लिये भी क्वालीफाई कर लिया।

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘ अद्भुत प्रदर्शन। राजगीर, बिहार में आयोजित एशिया कप हॉकी के फाइनल में कोरिया को 4-1 से हराकर चैंपियन का खिताब जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम को बहुत-बहुत बधाई।’’

उन्होंने लिखा, ‘‘आप सभी ने पूरे एशिया कप में उत्कृष्ट खेल का उदाहरण पेश किया, सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

हॉकी इंडिया ने भी चौथी बार इस खिताब जीतने पर अपनी टीम को बधाई दी।



India’s stellar show at the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025 earns them the continental crown and a ticket to the World Cup.#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumseHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir pic.twitter.com/HQ3nt3Lgh1 — Hockey India (@TheHockeyIndia) September 7, 2025 हॉकी इंडिया ने लिखा, ‘‘ एशिया के चैंपियन। हीरो एशिया कप राजगीर, बिहार 2025 में भारत का दबदबा रहा और एक शानदार अभियान के साथ भारत ने अपना चौथा एशिया कप खिताब जीता।’’

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी दिलीप टिर्की ने इसे भावी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा करार देते हुए ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘एशिया कप 2025 जीतने पर टीम इंडिया को बधाई। यह देश के लिए गर्व का क्षण है और हॉकी खिलाड़ियों की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है।’’

भारतीय हॉकी टीम के प्रायोजक ओडिशा के मुख्यमंत्री चरण मांझी ने इस जीत को देश का गौरव बढ़ाने वाला करार दिया।



मांझी ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘ राजगीर, बिहार में हीरो एशिया कप 2025 में भारतीय हॉकी टीम को उनकी शानदार जीत पर हार्दिक बधाई। कोरिया पर 4-1 की शानदार जीत के साथ टीम ने देश का गौरव बढ़ाया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ टीम के बेहतरीन प्रदर्शन और प्रेरणादायक कौशल और दृढ़ संकल्प के लिए सभी खिलाड़ियों को बधाई।’’