FIFA World Cup 2026 में हैरी केन की अगुवाई में खेलेगी इंग्लैंड की टीम

इंग्लैंड ने हैरी केन की अगुवाई में फुटबॉल महाकुंभ फीफा विश्वकप 2026 के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड टीम के कप्तान हैरी केन ऑल-टाइम लीडिंग स्कोरर हैं। बायर्न म्यूनिख के स्ट्राइकर इस सीज़न में क्लब और देश के लिए शानदार फॉर्म में हैं, उन्होंने 53 मैचों में 60 गोल किए हैं।





वहीं रियल मैड्रिड के मिडफील्डर जूड बेलिंगहैम केन के पीछे लाइन अप करेंगे। 22 साल के सुपरस्टार ने यूरो 2024 के फाइनल में इंग्लैंड के पहुंचने में बड़ा असर डाला था, जिसमें वे स्पेन से हार गए थे। डेक्लान राइस थ्री लायंस के एक और अहम मिडफील्डर हैं। अनुभवी जॉर्डन पिकफोर्ड नॉर्थ अमेरिका में लाइन अप करने पर इंग्लैंड के किसी गोलकीपर द्वारा सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट में खेलने का अपना रिकॉर्ड और बढ़ाएंगे।





उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड को फीफा विवश्व कप जीते हुए अब 60 साल हो गए हैं। बीच के सालों में, वे दो बार सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, 1990 और 2018 में। लेकिन 1966 में अपने घर पर उनकी जीत उनकी अकेली जीत है। इंग्लैंड हाल ही में यूरोपियन चैंपियनशिप में भी कई बार बाल-बाल बचा है, यूरो 2020 और यूरो 2024 दोनों के फ़ाइनल में हार गया।





फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड की पूरी टीम इस प्रकार है:-



गोलकीपर: जॉर्डन पिकफोर्ड (एवर्टन), डीन हेंडरसन (क्रिस्टल पैलेस), जेम्स ट्रैफर्ड (मैनचेस्टर सिटी) डिफेंडर: रीस जेम्स (चेल्सी), टीनो लिवरामेंटो (न्यूकैसल), मार्क गुएही (मैनचेस्टर सिटी), एज़री कोंसा (एस्टन विला), जॉन स्टोन्स (मैनचेस्टर सिटी), जेरेल क्वांसाह (बायर लेवरकुसेन), निको ओ’रेली (मैनचेस्टर सिटी), डैन बर्न (न्यूकैसल), जेड स्पेंस (टोटेनहम हॉटस्पर)





मिडफील्डर: डेक्लान राइस (आर्सेनल), इलियट एंडरसन (नॉटिंघम फॉरेस्ट), जूड बेलिंगहम (रियल मैड्रिड), जॉर्डन हेंडरसन (ब्रेंटफोर्ड), मॉर्गन रोजर्स (एस्टन विला), कोबी मैनू (मैनचेस्टर यूनाइटेड), एबेरेची एज़े (आर्सेनल)

फॉरवर्ड: हैरी केन (बायर्न म्यूनिख), इवान टोनी (अल-अहली), ओली वॉटकिंस (एस्टन विला), बुकायो साका (आर्सेनल), नोनी मदुके (आर्सेनल), मार्कस रैशफोर्ड (बार्सिलोना), एंथनी गॉर्डन (न्यूकैसल)







