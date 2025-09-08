Biodata Maker

शुरुआत में फीकी, अंतिम पड़ाव पर तीखी, एशिया कप की अविजित टीम पर क्या बोले कोच

एशिया कप जीतने के बाद कोच फुल्टोन ने कहा, टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा

, सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (13:42 IST)
मुख्य कोच क्रेग फुल्टोन ने रविवार को यहां एशिया कप जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि लड़कों ने एशिया में चैंपियन टीम बनकर उनकी इच्छा पूरी की है।दिलप्रीत सिंह के दो गोल की मदद से भारतीय पुरूष हॉकी टीम ने गत चैम्पियन दक्षिण कोरिया को फाइनल में 4-1 से हराकर आठ साल बाद एशिया कप खिताब जीता और अगले साल होने वाले विश्व कप के लिये भी क्वालीफाई कर लिया।

फुल्टोन ने कहा कि 10 दिन के अंतराल में लगातार मैच खेलना शारीरिक रूप से मुश्किल होता है लेकिन फिटनेस भारत की सफलता की कुंजी रही।उन्होंने फाइनल के बाद कहा, ‘‘टीम का प्रदर्शन अच्छा था। अगर आप 10 दिन में सात मैच खेलते हैं तो ऐसा करना वाकई मुश्किल है। मुझे लगता है कि हम यहां की सभी टीमों से शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत थे। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने पहले कहा था कि हम एशिया में नंबर एक बनना चाहते हैं। हम अपनी टीम में गहराई लाना चाहते हैं और यही सबसे अहम चीज है। मुझे लगता है कि अब हम वहां पहुंच रहे हैं। ’’फुल्टोन ने कहा, ‘‘हमने अच्छी तैयारी की और अच्छा प्रदर्शन किया। शुरुआत हालांकि अच्छी नहीं रही, लेकिन समापन बहुत अच्छा रहा। ’’

उन्होंने अपने खिलाड़ियों की दृढ़ता की काफी प्रशंसा की और कहा कि वे हमेशा अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हैं।उन्होंने कहा, ‘‘टीम के खिलाड़ी बेहद समझदार है इसलिए वे जो भी कोशिश करते हैं, उसे करते हैं। हम विरोधी टीम और खुद पर बहुत ज्यादा होमवर्क करते हैं जिसमें अन्य से ज्यादा खुद पर होता है। जब वे कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो उसे अच्छी तरह से करते हैं। मुझे यही पसंद है। ’’
उन्हें लगता है कि एशिया कप से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया का मुश्किल दौरा भारत के लिए एक आदर्श तैयारी थी।फुल्टोन ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया दौरा सच में महत्वपूर्ण था। हम प्रो लीग में अच्छा खेल रहे थे, लेकिन हमें नतीजे नहीं मिले। वापस आकर अपना ट्रेनिंग शिविर लगाया और फिर ऑस्ट्रेलिया गए, वहां अच्छा प्रदर्शन किया। आठ साल में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छे नतीजे हासिल किए। ’’

उन्होंने कहा कि अब ध्यान अगले साल होने वाले दो बड़े टूर्नामेंट विश्व कप और एशियाई खेलों को देखते हुए टीम में गहराई लाने पर है।भारत के भविष्य के टूर्नामेंट के बारे में बात करते हुए कोच ने कहा, ‘‘ हमें सुल्तान अजलान शाह कप, दक्षिण अफ्रीका दौरा, हॉकी इंडिया लीग और प्रो लीग खेलनी है। विश्व कप और एशियाई खेलों के बीच तीन हफ्ते का अंतर है, इसलिए यह गहराई बनाना अहम है। अगले 12-14 महीनों में हमें इन प्रतियोगिताओं में देखना होगा कि हम कहां हैं। ’’उन्होंने रविवार को दिलप्रीत के प्रदर्शन की प्रशंसा की जो शुरुआती मैचों में थोड़े फीके दिखे थे। (भाषा)

