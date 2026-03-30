हॉकी विश्वकप क्वालिफायर्स से पहले भारतीय टीम का 31 सदस्यीय शिविर शुरु

हॉकी इंडिया ने आगामी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए सोमवार को एक से नौ अप्रैल तक चलने वाले 31 सदस्यीय सीनियर महिला राष्ट्रीय कोचिंग शिविर की घोषणा की है। टीम हाल ही में हैदराबाद, तेलंगाना में संपन्न हुए एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 क्वालिफायर्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद इस कैंप में हिस्सा ले रही है।





इस टूर्नामेंट में टीम ने रजत पदक हासिल किया था और आगामी एफआईएच हॉकी महिला विश्व कप 2026 (बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाला) के लिए सफलतापूर्वक क्वालिफाई कर लिया था।





इस शिविर का मुख्य ज़ोर टीम के तालमेल को बेहतर बनाने, खिलाड़ियों की फिटनेस के स्तर को ऊपर उठाने और खेल के रणनीतिक पहलुओं को और अधिक पैना करने पर रहेगा। यह सब नई कोच सजोर्ड मारिजने की देखरेख में टीम को एक ठोस आकार देने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारत जून में एफआईएच हॉकी महिला नेशंस कप 2026 में हिस्सा लेने वाला है। इसके बाद अगस्त में बेल्जियम और नीदरलैंड्स में एफआईएच हॉकी महिला विश्व कप 2026 होगा, और फिर 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक जापान में 2026 एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा।





गोलकीपिंग यूनिट में सविता, माधुरी किंडो, बंसरी सोलंकी और बिछू देवी खारीबाम शामिल हैं। वहीं, डिफ़ेंस लाइन में अनुभवी खिलाड़ी निक्की प्रधान और उदिता के साथ-साथ इशिका चौधरी, ज्योति सिंह, लालथंतलुंगी, ज्योति और शिल्पी डाबास जैसी खिलाड़ी शामिल हैं, जो टीम के पिछले छोर को मज़बूती प्रदान करती हैं।





मिडफील्ड में कप्तान सलीमा टेटे, सुशीला चानू पुखरामबम, मनीषा चौहान, वैष्णवी विट्ठल फालके और नेहा शामिल हैं। इनके साथ ही साक्षी राणा, सुनेलिता टोप्पो और इशिका जैसी होनहार युवा खिलाड़ी भी इस यूनिट का हिस्सा हैं। फॉरवर्ड लाइन में आक्रमण के कई मज़बूत विकल्प मौजूद हैं, जिनमें हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर ‘प्लेयर ऑफ़ द ईयर’ (महिला) पुरस्कार विजेता नवनीत कौर, दीपिका, लालरेमसियामी, मुमताज़ खान, दीपिका सोरेंग, रुतजा दादासो पिसाल, बलजीत कौर, अनु, ब्यूटी डुंगडुंग, हिना बानो, सोनम और संगीता कुमारी (रिहैब) शामिल हैं।





इस शिविर को लेकर कोच सजोर्ड मारिजने ने कहा, “यह कैंप आने वाले बेहद प्रतिस्पर्धी सीजन की हमारी तैयारियों का अगला कदम है। हमारा ध्यान अपनी निरंतरता को बेहतर बनाने, अपनी रणनीतियों को और निखारने और यह सुनिश्चित करने पर होगा कि हम आने वाली चुनौतियों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हों। हम एक ऐसी टीम तैयार करना चाहते हैं जो दबाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सके और आने वाले एफआईएच हॉकी विश्व कप और एशियाई खेलों जैसे बड़े टूर्नामेंटों के अहम पलों में जीत दिला सके।”

