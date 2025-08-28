Festival Posters

INDvsPAK हॉकी मुकाबले अब होंगे इस देश के तटस्थ मैदानों पर

FIH Pro League में भारत और पाकिस्तान के बीच होगी भिड़ंत

WD Sports Desk

, गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (16:35 IST)
एफआईएच प्रो लीग 2025-26 सीजन में भारत और पाकिस्तान की हॉकी टीम भिड़ेंगी। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) ने गुरुवार को बताया कि न्यूजीलैंड के स्थान पर पाकिस्तान की हॉकी टीम एफआईएच प्रो लीग 2025-26 के सीजन में खेलेगी।एफआईएच कहा कि पाकिस्तान पुरुष हॉकी टीम 2025-26 सीजन में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार करने के बाद पहली बार एफआईएच प्रो लीग में भाग लेगी।

2024-25 एफआईएच नेशंस कप विजेता न्यूजीलैंड के प्रतियोगिता से बाहर होने के बाद एफआईएच प्रो लीग 2025-26 में पाकिस्तान का प्रवेश हुआ है। मलेशिया में हुए टूर्नामेंट में उपविजेता होने के नाते, ग्रीन शर्ट्स पदोन्नति की कतार में वह अगली टीम थी। पाकिस्तान हॉकी की भागीदारी से टूर्नामेंट प्रारूप के तहत भारत बनाम पाकिस्तान के दो हॉकी मैच पक्के माने जा रहे हैं।

एफआईएच अध्यक्ष तैय्यब इकराम ने इस कदम को एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि पाकिस्तान को शीर्ष प्रतियोगिताओं में वापस देखकर बहुत अच्छा लगा। यह विश्व हॉकी के लिए वाकई एक प्रभावशाली उपलब्धि है।
इकराम ने कहा, “उनकी वापसी न केवल एक समृद्ध और गौरवशाली इतिहास वाली टीम की वापसी का प्रतीक है, बल्कि एफआईएच हॉकी प्रो लीग की लोकप्रियता और पहुंच को भी बढ़ावा देती है।”

2019 में शुरू हुई एफआईएच हॉकी प्रो लीग में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में दुनिया की नौ सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय टीमें शामिल हैं।एफआईएच प्रो लीग का आगामी सीजन लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 के लिए एक क्वालीफाइंग स्पर्धा भी होगा।

एफआईएच हॉकी प्रो लीग के आगामी पुरुष सीजन में पाकिस्तान अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इंग्लैंड, जर्मनी, भारत, नीदरलैंड और स्पेन के साथ शामिल है।अब तक आयोजित छह संस्करणों में नीदरलैंड का दबदबा रहा है। डच महिला टीम ने पांच खिताब जीते हैं, जबकि पुरुष टीम ने तीन खिताब जीते हैं। दोनों अपने-अपने वर्ग में मौजूदा चैंपियन भी हैं।(एजेंसी)

