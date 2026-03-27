3 गोलों से पाकिस्तान को रौंदकर भारत पहुंचा सेमीफाइनल में (Video)

Publish Date: Fri, 27 Mar 2026 (12:15 IST)
Updated Date: Fri, 27 Mar 2026 (13:46 IST)
राउंडग्लास पंजाब एफसी एकेडमी के एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की अंडर-20 पुरुष नेशनल टीम को मालदीव में सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप में पाकिस्तान पर 3-0 से शानदार जीत दिलाई। माले के नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में हुए इस रोमांचक मुकाबले में ब्लू कोल्ट्स ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की और साथ ही पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया।
भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की, जिसमें एकेडमी के टैलेंट ने शुरुआती गोल करने में अहम भूमिका निभाई और आखिर में मैच में किए गए हर गोल का हिसाब रखा। सिर्फ तीसरे मिनट में, गुरनाज सिंह ने शानदार विजन दिखाया, और एक परफेक्ट वेट वाली थ्रू बॉल को बॉक्स में डाल दिया। विशाल यादव, जो पंजाब एफसी के लिए इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) में डेब्यू करने वाले तीसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, ने भारी दबाव में एरियल पास को शानदार तरीके से कंट्रोल किया और पास के पोस्ट पर पाकिस्तान के गोलकीपर को छकाते हुए भारत को शुरुआती 1-0 की बढ़त दिला दी।
पहले हाफ में पाकिस्तान ने बराबरी के कई मौके बनाए, लेकिन इंडियन डिफेंस और गोलकीपर सूरज अहीबाम डटे रहे और ज़रूरी बचाव करते हुए क्लीन शीट बनाए रखी। हालांकि, दूसरा हाफ पूरी तरह से ओमांग डोडम के नाम रहा, जिन्होंने शानदार दो गोल करके जीत पक्की की और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिससे यह पक्का हुआ कि इंडिया के तीनों गोल पंजाब एफसी एकेडमी के खिलाड़ियों ने किए। डोडम, जो इंडिया की पिछली सैफ टाइटल जीतने वाली टीम के अकेले लौटने वाले सदस्य थे, ने पिछले साल की अपनी ज़बरदस्त अटैकिंग फॉर्म जारी रखी।
64वें मिनट में, डोडम ने अपनी टाइमिंग से इंडिया की बढ़त दोगुनी कर दी, सब्स्टीट्यूट ऋषि के क्रॉसफील्ड डायगनल पास पर पहली बार में ही शानदार हेडर मारकर गोल कर दिया। इसके बाद डोडम ने गेम के आखिरी मिनटों में शानदार इंडिविजुअल और टीम परफॉर्मेंस दी। 84वें मिनट में टीम के साथी प्रशान जाजो के बॉक्स के अंदर गिरने के बाद, डोडम ने 88वें मिनट में मिली पेनल्टी को टॉप कॉर्नर में बदलकर स्कोर 3-0 कर दिया।
दो गोल करने वालों के अलावा, इंडियन अंडर-20 टीम में पंजाब एफसी एकेडमी के चार और खिलाड़ी हैं, जो इस बात पर ज़ोर देते हैं कि क्लब के पास देश के सबसे अच्छे यूथ सिस्टम में से एक है। यह छह मेंबर, विशाल, दोदुम, करिश सोरम, उषाम सिंह थोंगम्बा, ऋषिकांत मेइतेई लैशराम और अनिकेत यादव, पंजाब एफसी टीम का कोर हिस्सा थे, जिसने हाल ही में एआईएफएफ अंडर-17 यूथ लीग जीती थी।
इस शानदार जीत के साथ, इंडियन टीम आराम से नॉकआउट स्टेज में पहुँच गई। ब्लू कोल्ट्स अब 28 मार्च को बांग्लादेश से भिड़ेंगे और अपने ग्रुप-स्टेज कैंपेन को खत्म करेंगे।