पहली बार विश्व जैवलिन इवेंट में 4 भारतीय, नीरज के साथ भाला फेकें यह 3

अपना खिताब बचाने उतरेंगे नीरज चोपड़ा

Neeraj Chopra

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025 (15:32 IST)
13-21 सितंबर तक टोक्यो में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रतिष्ठित जापान नेशनल स्टेडियम में भारत की सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक प्रतिभा देखने को मिलेगी।

पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता के गत विजेता नीरज चोपड़ा एक प्रेरित भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे, जिसमें अन्नू रानी जैसे अनुभवी और नए स्प्रिंट सनसनी अनिमेष कुजूर शामिल होंगे, जो विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय धावक हैं। स्प्रिंट, जंप, थ्रो और दूरी की स्पर्धाओं में उम्मीदों के साथ, यह चैंपियनशिप भारतीय एथलेटिक्स के लिए निर्णायक क्षण और नया मील का पत्थर साबित होगी। 13-21 सितंबर तक, विशेष रूप से जियोहॉटस्टार और भारत में आधिकारिक प्रसारक स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सभी लाइव एक्शन का अनुभव करें।

टोक्यो में वैश्विक सितारे भी अपनी चमक बिखेरेंगे, जिनमें जर्मनी के जूलियन वेबर, ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स और पाकिस्तान के अरशद नदीम शामिल हैं, जिनका भाला फेंक प्रतियोगिता में एक बार फिर नीरज चोपड़ा से मुकाबला होगा। अन्य बड़े नामों में अमेरिकी स्प्रिंट स्टार नोआ लाइल्स, डच हर्डलर फेमके बोल और जापान की हारुका कितागुची शामिल हैं।
दिलचस्प बात यह है कि नीरज चोपड़ा समेत 3 भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी सचिन यादव, यशवीर सिंह और रोहित यादव  भी भाला फेंक प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। यह पहली बार हो रहा है है जब इतने ज्यादा संख्या में भारतीय भाला फेंक एथलीट ने वैश्विक स्तर पर हिस्सा लिया हो।

