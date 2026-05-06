Archery World Cup में बेहतर प्रदर्शन की तलाश में उतरेंगे भारतीय तीरंदाज

Publish Date: Wed, 06 May 2026 (17:28 IST)
Updated Date: Wed, 06 May 2026 (17:28 IST)
भारत ने अनुभवी खिलाड़ियों ज्योति सुरेखा वेन्नम और दीपिका कुमारी की अगुआई में आर्चरी वर्ल्ड कप 2026 स्टेज 2 के लिए 16 सदस्यीय टीम भेजी है, जो मंगलवार से इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। यह विश्व कप शंघाई में आयोजित हो रहा है।चार चरणों वाले इस वर्ल्ड कप के दूसरे लेग में 44 देशों के 300 से ज्यादा तीरंदाज 5 से 10 मई तक मुकाबला करेंगे, जहां आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन दांव पर होगा। भारत में इसके रिकर्व और कंपाउंड फाइनल्स की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी।
भारत ने पिछले महीने पुबेला में हुए पहले चरण में सिर्फ एक पदक जीता था, जहां महिला कंपाउंड टीम ज्योति, मधुरा धामनगांवकर और प्रगति ने गोल्ड मेडल हासिल किया।शंघाई में वही 16 सदस्यीय टीम उतरेगी, जिसका चयन फरवरी में कोलकाता में हुए ट्रायल्स के आधार पर हुआ था। भारत को इस वेन्यू से अच्छी उम्मीदें होंगी, क्योंकि पिछले साल यहां टीम ने दो गोल्ड समेत कुल सात पदक जीते थे।
पिछले साल मधुरा धामनगांवकर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत स्वर्ण और अभिषेक वर्मा के साथ मिक्स्ड टीम में कांस्य जीता था, जबकि महिला कंपाउंड टीम को सिल्वर से संतोष करना पड़ा। पुरुष कंपाउंड टीम, जिसने पिछले साल शंघाई में गोल्ड जीता था, इस बार कुशल दलाल, पूर्व विश्व चैंपियन ओजस देवतले, साहिल जाधव और अभिषेक वर्मा के साथ उतरेगी।
महिला रिकर्व में दीपिका कुमारी एक और पोडियम फिनिश का लक्ष्य रखेंगी। चार बार की ओलंपियन दीपिका के नाम वर्ल्ड कप में 38 मेडल हैं और उन्होंने पिछले साल यहां व्यक्तिगत ब्रॉन्ज जीता था। भारत की पुरुष रिकर्व टीम में ओलंपियन अतानु दास और तरुणदीप राय शामिल हैं।सितंबर में होने वाले आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल 2026 में चारों वर्ल्ड कप चरणों के व्यक्तिगत चैंपियन (रिकर्व और कंपाउंड) हिस्सा लेंगे।
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