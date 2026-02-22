Festival Posters

FIH Pro League: ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पेनल्टी शूट आउट में हराया

WD Sports Desk

, रविवार, 22 फ़रवरी 2026 (22:07 IST)
भारतीय पुरुष हॉकी टीम को शानदार जुझारूपन दिखाने के बावजूद रविवार को यहां खेले गए एफआईएच प्रो-लीग मुकाबले में मजबूत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में हार का सामना करना पड़ा।निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर रहीं। ऑस्ट्रेलिया ने दो गोल से पिछड़ने के बाद आखिरी क्वार्टर में शानदार वापसी की और फिर शूटआउट में भारत पर 5-4 से भारी पड़ा।

भारत की ओर से अमित रोहिदास (15वां मिनट) और जुगराज सिंह (43वां मिनट) ने गोल दागकर टीम को बढ़त दिलाई, जबकि ऑस्ट्रेलिया के जोएल रिंटाला (47 वां, 56 वां मिनट) ने दो गोल कर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया।

यह परिणाम ऐसे समय आया है जब भारत इस साल एफआईएच प्रो लीग में लगातार पांच मुकाबले हार चुका था। इसमें राउरकेला में खेले गए घरेलू चरण के चार मैच भी शामिल हैं। टीम को होबार्ट चरण के अपने पहले मुकाबले में शनिवार को स्पेन के खिलाफ 0-2 से हार झेलनी पड़ी थी।

मुकाबले की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ने गेंद पर अधिक नियंत्रण रखते हुए भारतीय खिलाड़ियों के क्षेत्र में दबदबा बनाने की कोशिश की लेकिन भारतीय रक्षा पंक्ति ने संयम बनाए रखा और वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के गोलकीपर जेड स्नोडेन ने कुछ अच्छे बचाव किये।

पहले क्वार्टर के अंतिम क्षणों में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए रोहिदास ने ड्रैग-फ्लिक के जरिए गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई।

दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले हाफ में 10 बार भारतीय सर्कल में प्रवेश किया और दो पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, जबकि भारत ने नौ बार उसके सर्कल में प्रवेश कर माकूल जवाब दिया। भारतीय टीम ने मध्यांतर तक अपनी एक गोल की बढ़त बरकरार रखी।

ब्रेक के बाद भी ऑस्ट्रेलिया का दबदबा कायम रहा लेकिन भारतीय रक्षा पंक्ति ने मेजबान टीम को स्पष्ट अवसर बनाने से रोके रखा।तीसरे क्वार्टर के अंत में भारत ने पेनल्टी कॉर्नर पर जुगराज के दमदार ड्रैग-फ्लिक से अपनी बढ़त दोगुनी कर ली।

चौथे क्वार्टर की शुरुआत में रिंटाला ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल कर अंतर कम किया। इसके बाद बराबरी की तलाश में जुटी ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन यशदीप सिवाच ने गोल लाइन पर अहम बचाव कर भारत को राहत दिलाई।

अंतिम हूटर से चार मिनट पहले रिंटाला ने पेनल्टी कॉर्नर पर अपना दूसरा गोल दागते हुए स्कोर 2-2 कर दिया।
जीत की तलाश में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार आक्रमण जारी रखा, लेकिन भारतीय गोलकीपर मोहित ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई बेहतरीन बचाव किए, जिनमें एक कमाल का ‘डबल सेव’ भी शामिल रहा, जिससे भारत मुकाबले में बना रहा।

निर्धारित समय तक 2-2 की बराबरी के बाद मुकाबला शूटआउट में पहुंचा। दोनों टीमों ने अपने पहले चार प्रयास सफलतापूर्वक भुनाए।निर्णायक क्षण में आदित्य अर्जुन लालगे के शॉट को स्नोडेन ने रोक दिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक मुकाबले में कड़ी मेहनत से जीत दर्ज की।भारत अब होबार्ट चरण के अपने तीसरे मुकाबले में मंगलवार को स्पेन से भिड़ेगा।

