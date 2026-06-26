वॉलीबॉल में ऑस्ट्रेलिया को अहमदाबद में 3-0 से हराकर भारत पहुंचा सेमीफाइनल में

यह इस एवीसी वॉलीबॉल कप 2026 में भारत की पांचवी जीत है। भारत के खेल का स्तर इस टूर्नामेंट में इतना उच्च कोटी का रहा है इसका अंदाजा इस ही बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने जो पांच मैच जीते हैं उनमें से सिर्फ एक सेट में गंवाया है। यह सेट भारत ने चाइनीज ताईपे के हाथों गंवाया था लेकिन मैच जीतने में सफल रहे थे।
— Kreately.in (@KreatelyMedia) June 26, 2026
India defeats Australia
यह सब क्या हो रहा है
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JUST DROPPED A SINGLE SET IN 5 MATCHES
Defeated New Zealand 3-0
Defeated Kazakhstan 3-0
Defeated Taiwan 3-1
Defeated Bahrain 3-0
Defeated Australia 3-0
5 MATCHES | 5 WINS | TABLE TOPPER pic.twitter.com/fquD5ikuIh
— The Khel India (@TheKhelIndia) June 25, 2026इससे पहले भारत ने न्यूजीलैंड और कजाकिस्तान को 0-3 से हराया। उसके बाद बहरीन और अब ऑस्ट्रेलिया को भी इस ही अंतर से हराया है। भारत यह कप को अपने नाम करने से अब सिर्फ 2 कदम दूर है।