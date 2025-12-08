Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






मेजबान भारत के 4 धुरंधर कल से हिस्सा लेंगे स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 में

Advertiesment
हमें फॉलो करें India

WD Sports Desk

, सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (18:50 IST)
भारत की मेजबानी में मंगलवार से शुरु हो रहे स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 में अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा, अभय सिंह और वेलवन सेंथिलकुमार की चार सदस्यीय टीम उतरेगी। विश्व स्क्वैश द्वारा आयोजित यह टूर्नामेंट का पांचवां संस्करण है और लगातार तीसरी बार चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है।

स्क्वैश वर्ल्ड कप में 12 देश, जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन मिस्र और पिछले संस्करण के उप मलेशिया शामिल हैं, मिश्रित टीम खिताब के लिए मुकाबला करेंगे। भारत की शीर्ष रैंक वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह वर्ल्ड कप में डेब्यू करेंगी। 17 साल की अनाहत स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी होंगी।

अनुभवी जोशना चिनप्पा 2023 में भारत को कांस्य पदक दिलाने के बाद वापसी कर रही हैं। अनाहत सिंह और जोशना चिनप्पा ने इस साल की शुरुआत में एशियन स्क्वैश युगल चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। पुरुष वर्ग में अभय सिंह उनके साथ वेलवन सेंथिलकुमार भी होंगे, जो स्क्वैश वर्ल्ड कप में डेब्यू करेंगे। इस जोड़ी ने पिछले टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2024 और 2025 एशियन डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप और 2022 पुरुष एशियन स्क्वैश टीम चैंपियनशिप जीतकर सफलता हासिल की है।

ग्रुप स्टेज के लिए टीमों को तीन-तीन के चार पूल (ए से डी) में बांटा गया है, जिसके बाद हर पूल से टॉप दो टीमें क्वार्टर-फाइनल में पहुंचेंगी। हर टीम की फाइनल रैंक तय करने के लिए क्लासिफिकेशन मैच भी होंगे। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 टीमें और पूल इस प्रकार है:- पूल ए हांगकांग चीन, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य। पूल बी भारत, ब्राजील, स्विट्जरलैंड। पूल सी मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड। पूल डी जापान, मिस्र, ईरान।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

रिश्ता टूटने के बाद स्मृति मंधाना ने थामा बल्ला, लंका दौरे के लिए किया अभ्यास

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels