इंदौर के जोमन एम जॉर्ज ने दक्षिण अफ्रीका के सॉकर टूर्नामेंट में किया भारतीय दल का प्रतिनिधित्व

इंदौर के प्रतिष्ठित सिका स्कूल से उत्तीर्ण जोमन एम जॉर्ज, एक प्रतिभाशाली और समर्पित फुटबॉलर ने 27 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक दक्षिण अफ्रीका में आयोजित गुडविल सॉकर फेस्टिवल
में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
जोमन एम जॉर्ज ने अपने पूरे फुटबॉल सफर में असाधारण प्रदर्शन, कौशल और अनुशासन का परिचय दिया और खेल के प्रति अपनी कड़ी मेहनत और जुनून के दम पर यह प्रतिष्ठित अवसर अर्जित किया । यह चयन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और उनके परिवार, कोचों, इंदौर शहर, राज्य, देश और पूरे समुदाय के लिए गर्व का क्षण था।
इस टूर्नामेंट में विभिन्न देशों के शीर्ष-स्तरीय प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने भाग लिया, और जोमन एम जॉर्ज ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर कुछ सर्वश्रेष्ठ वेटरन्स फुटबॉलरों के साथ प्रतिस्पर्धा की।
जोमन एम जॉर्ज ने भारतीय टीम के माध्यम से टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ी और हिंदी भाषी क्षेत्र के महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने।इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा दक्षिण अफ्रीका ने भाग लिया था जो शीर्ष पर रही। इसके अलावा दूसरी टीमों में मलेशिया, मॉरिशस, कतर संयुक्त अरब अमीरात और साउदी अरब भी शामिल थे।