स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर विशेष अतिथि शामिल होंगे भारत के खो खो चैंपियंस

WD Sports Desk

, गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (17:21 IST)
स्वदेशी खेल खो-खो के लिए यह ऐतिहासिक अवसर है-भारतीय पुरुष और महिला खो-खो टीमों के खिलाड़ी, जिन्होंने उद्घाटन संस्करण का खो-खो वर्ल्ड कप जीता था, को 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। यह पहली बार है जब खो-खो खिलाड़ियों को भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा बनने का सम्मान मिला है।

इस साल 13 से 19 जनवरी तक इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित पहले खो-खो वर्ल्ड कप में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने खिताब जीतकर इतिहास रचा था। इस टूर्नामेंट में 6 महाद्वीपों के 23 देशों से 39 टीमें (20 पुरुष और 19 महिला) शामिल हुई थीं।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह में खेल, नवाचार और सामाजिक नेतृत्व जैसे विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है।

विश्व कप विजेता महिला टीम की सदस्य निर्मला भाटी ने कहा, “यह खो-खो जैसे स्वदेशी खेल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मैंने अब तक स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह केवल टीवी पर देखे हैं, और यह पहली बार होगा जब मैं अपने साथियों के साथ इसे प्रत्यक्ष देखूंगी। यह एक अद्भुत अनुभव है।”

विजेता पुरुष टीम के कप्तान प्रतीक वैकर ने कहा, “हम सभी बेहद उत्साहित हैं कि पहली बार खो-खो खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है, और हम तहेदिल से केकेएफआई अध्यक्ष सुधांशु मित्तल जी और डॉ. एम.एस. त्यागी का उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद करते हैं,”

खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया (केकेएफआई) के अध्यक्ष श्री सुधांशु मित्तल ने कहा, “यह खो-खो खेल के लिए गर्व और सम्मान का अवसर है। इन खिलाड़ियों की यात्रा समर्पण, धैर्य और जुनून की मिसाल है। इन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना मुकाम बनाया है, और यह निमंत्रण खेल की बढ़ती प्रतिष्ठा का सच्चा सम्मान है।''

खिलाड़ियों को बधाई देते हुए केकेएफआई के प्रशासन एवं संगठन समिति के चेयरमैन डॉ. एम.एस. त्यागी ने कहा, “जब हमारे खिलाड़ी लाल किले पर राष्ट्रीय गान के सम्मान में खड़े होंगे, वह पूरे खो-खो परिवार के लिए गर्व का क्षण होगा। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया जी के आभारी हैं, जिन्होंने भारतीय खेल के ‘जाबांज़’ खिलाड़ियों को सम्मानित किया।”
यह ऐतिहासिक आमंत्रण न केवल खो-खो की बढ़ती पहचान का प्रतीक है, बल्कि यह सरकार की स्वदेशी खेलों को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है।(एजेंसी)

