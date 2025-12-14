राहुल गांधी से मिले और रेवंत रेड्डी से मैत्री मैच खेला लियोनेल मेस्सी ने (Video)

लियोनल मेस्सी ने शो के आखिरी में हैदराबाद के वहां मौजूद दर्शकों का धन्यवाद भी दिया। उन्होंने ने स्टेडियम में मौजूद दर्शको की ओर कुछ बॉल भी किक मारी और मैदान में काफी देर तक खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल भी खेला। उन्होंने प्रदर्शनी मैच में हिस्सा लिए खिलाड़ियों को ट्रॉफी भी दी और उनके साथ फोटो भी खिचवाई ।इससे पहले म्यूजिकल नाइट के बाद लेजर शो हुआ। शो में मेसी और राहुल गांधी का चित्र बनाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मेसी से मुलाकात की।
MESSI WILL REMEMBER HYDERABAD FOREVER...!!!! pic.twitter.com/dh90wvhzGx— Johns. (@CricCrazyJohns) December 13, 2025