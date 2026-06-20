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नीरज चोपड़ा वापसी पर पदक चूके पर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किया क्वालिफाय (Video)

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Neeraj Chopra
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Sat, 20 Jun 2026 (14:28 IST) Updated Date: Sat, 20 Jun 2026 (14:34 IST)
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दोहा डायमंड लीग 2026 में नीरज चोपड़ा शुक्रवार को चौथे स्थान पर रहे लेकिन उन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में जरूरी चयन का आधार पा लिया। श्रीलंका के रमेश तरंगा पथिरागे ने इस मुकाबले में जीत हासिल की।

नीरज चोपड़ा पीठ की चोट से उबरने के बाद प्रतियोगिता में लौटे। उन्होंने कतर स्पोर्ट्स क्लब में अपने सत्र की शुरुआत फाउल प्रयास के साथ की। उन्होंने दूसरे प्रयास में 82.77 मीटर, तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर और चौथे प्रयास में 83.45 मीटर भाला फेंका। उनका पांचवां प्रयास फाउल रहा। नीरज के तीसरे प्रयास ने उन्हें चौथा स्थान दिलाया।
श्रीलंका के रमेश तरंगा पथिरागे ने चौथे प्रयास में 88.68 मीटर भाला फेंककर जीत हासिल की। ग्रेनाडा के पीटर्स एंडरसन 86.38 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे जबकि अमेरिका के कर्टिस थॉम्पसन 85.99 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे।
डायमंड लीग के दोहा लेग में नीरज चोपड़ा की यह लगातार चौथी उपस्थिति थी। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता ने 88.67 मीटर के थ्रो के साथ दोहा डायमंड लीग का 2023 एडिशन जीता था, 2024 में 88.36 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे और पिछले साल 90.23 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया, लेकिन जर्मनी के जूलियन वेबर के पीछे दूसरे स्थान पर रहे। इस बार वह चौथे स्थान पर रहे लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों का क्वालिफाइंग मार्क पार कर गए।

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