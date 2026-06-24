Messi का सवाल सुनते ही भड़के Ronaldo? इंटरव्यू में कहा- 'Next Question' और बढ़ गए आगे [VIDEO]

FIFA World Cup 2026 में Portugal ने Uzbekistan को 5-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की, लेकिन मैच के बाद सबसे ज्यादा चर्चा Cristiano Ronaldo के गोलों की नहीं, बल्कि Lionel Messi से जुड़े सवालों पर उनके रिएक्शन की हुई। मैदान पर रिकॉर्ड बनाने वाले Ronaldo प्रेस एरिया में Messi का नाम सुनते ही सवाल टालते नजर आए।

World Cup में Ronaldo का ऐतिहासिक कारनामा Uzbekistan के खिलाफ मुकाबले में Cristiano Ronaldo ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने मैच के शुरुआती मिनटों में गोल कर Portugal को बढ़त दिलाई और बाद में एक और गोल दागकर अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।

इन दो गोलों के साथ Ronaldo ने World Cup इतिहास में एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह छह अलग-अलग World Cup टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं। इसके अलावा वह अब World Cup में Portugal के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं।

मैच के बाद Ronaldo ने कहा कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड खुशी देते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे अहम टीम की सफलता है।



Messi का सवाल और Ronaldo का वायरल रिएक्शन मैच खत्म होने के बाद मिक्स्ड जोन इंटरव्यू में एक पत्रकार ने Lionel Messi और Kylian Mbappe का जिक्र करते हुए सवाल पूछना शुरू किया। हालांकि Ronaldo ने सवाल पूरा होने का इंतजार नहीं किया और तुरंत दूसरे रिपोर्टर की ओर इशारा कर दिया।

कुछ देर बाद फिर Messi से जुड़ा सवाल पूछा गया, लेकिन Ronaldo ने साफ शब्दों में कहा, "Next Question."





Cristiano Ronaldo did not like being asked about Messi at all in the post-match press conference. pic.twitter.com/LNTnoR3Mlw — World Soccer Talk (@worldsoccertalk) June 23, 2026

जब उनसे Golden Boot की रेस में Messi, Mbappe और Erling Haaland के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उनका पूरा ध्यान Portugal और टीम की एकजुटता पर है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और फुटबॉल फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया।

Messi और Ronaldo: 20 साल पुरानी प्रतिद्वंद्विता फिर चर्चा में Cristiano Ronaldo और Lionel Messi की प्रतिद्वंद्विता लगभग दो दशकों से फुटबॉल जगत की सबसे बड़ी बहसों में शामिल रही है। Real Madrid और Barcelona के दौर से शुरू हुई यह प्रतिस्पर्धा आज भी फैंस को बांधे हुए है।

दिलचस्प बात यह है कि Messi ने एक दिन पहले Austria के खिलाफ दो गोल दागकर World Cup इतिहास में पुरुष फुटबॉल के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। उनके नाम अब 18 World Cup गोल दर्ज हैं।

वहीं Ronaldo ने अगले ही दिन दो गोल कर सुर्खियां बटोरीं। दोनों दिग्गजों के World Cup करियर में एक और दिलचस्प समानता देखने को मिली। 2006 में दोनों के पहले World Cup गोल एक दिन के अंतर से आए थे और 2026 में भी उनके नए World Cup गोल एक दिन के अंतर पर ही दर्ज हुए।



Portugal vs Argentina फाइनल? Ronaldo ने दिया दिलचस्प जवाब हालांकि Ronaldo ने Messi पर सीधे टिप्पणी करने से परहेज किया, लेकिन जब उनसे Portugal और Argentina के संभावित मुकाबले के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब अलग था।

उन्होंने कहा कि यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन अगर दोनों टीमें टूर्नामेंट के अंतिम चरण में आमने-सामने आती हैं तो वह मुकाबला शानदार होगा।

फिलहाल Portugal और Argentina दोनों अपनी-अपनी राह पर मजबूत नजर आ रहे हैं। ऐसे में फुटबॉल फैंस अब उस सपनों की टक्कर का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें Ronaldo और Messi शायद आखिरी बार World Cup मंच पर आमने-सामने दिखाई दें।

World Cup 2026 में Messi vs Ronaldo Lionel Messi: 18 World Cup गोल, Golden Boot रेस में आगे

Cristiano Ronaldo: छह अलग-अलग World Cup में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी

Messi और Ronaldo दोनों अपने-अपने देशों के सबसे युवा और सबसे उम्रदराज World Cup गोलस्कोरर बन चुके हैं

दोनों दिग्गजों की उपलब्धियां World Cup 2026 को और भी यादगार बना रही हैं

फुटबॉल की दुनिया में रिकॉर्ड लगातार टूटते रहेंगे, लेकिन Messi और Ronaldo की कहानी शायद हमेशा खेल के इतिहास की सबसे यादगार प्रतिद्वंद्विता के रूप में याद की जाएगी।