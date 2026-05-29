पूजा सिंह ने तोड़ा 14 साल का राष्ट्रीय हाई जंप रिकॉर्ड, एशियाई U20 एथलेटिक्स में जीता गोल्ड

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भारतीय एथलेटिक्स में एक नई उम्मीद की किरण उभरी है। 20 वर्षीय युवा हाई जंपर पूजा सिंह ने 2026 एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1.93 मीटर की छलांग लगाकर नया सीनियर महिला राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया और भारतीय खेलों के इतिहास में एक यादगार पल गढ़ दिया।



भारतीय एथलेटिक्स में एक नई उम्मीद की किरण उभरी है। 20 वर्षीय युवा हाई जंपर पूजा सिंह ने 2026 एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1.93 मीटर की छलांग लगाकर नया सीनियर महिला राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया और भारतीय खेलों के इतिहास में एक यादगार पल गढ़ दिया।

पूजा ने प्रतियोगिता की शुरुआत 1.91 मीटर की छलांग के साथ की, जिससे उन्होंने अपना खुद का U20 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और भारतीय महिला हाई जंप के सभी समय के रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुँच गईं। लेकिन उनका प्रदर्शन यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अगली कोशिश में 1.93 मीटर की छलांग लगाई और 2012 में ओलंपियन सहाना कुमारी द्वारा बनाए गए 1.92 मीटर के लंबे समय से कायम रिकॉर्ड को तोड़ दिया।





AND POOJA CREATES HISTORY BY BREAKING 14 YEAR OLD NATIONAL RECORD!



India's Pooja Singh cleared 1.93m & won the Gold Medal for India at Asian U20 Athletics C'ship



She also breached the CWG Qualification Mark



THIS IS SO HUGE FOLKS! https://t.co/87Od5vm1PI pic.twitter.com/8VCRZtfRvt — The Khel India (@TheKhelIndia) May 29, 2026

यह उपलब्धि भारतीय खेलों, विशेषकर महिला हाई जंप में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, क्योंकि पिछले 14 वर्षों में यह राष्ट्रीय रिकॉर्ड नहीं टूट पाया था। प्रतियोगिता में उनकी साहसिक शैली, दबाव में धैर्य और लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन ने साबित किया कि भारत ने एक नई पीढ़ी की एथलीट पाई है।



यह उपलब्धि भारतीय खेलों, विशेषकर महिला हाई जंप में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, क्योंकि पिछले 14 वर्षों में यह राष्ट्रीय रिकॉर्ड नहीं टूट पाया था। प्रतियोगिता में उनकी साहसिक शैली, दबाव में धैर्य और लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन ने साबित किया कि भारत ने एक नई पीढ़ी की एथलीट पाई है।

पूजा का 1.93 मीटर का प्रदर्शन 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की क्वालीफिकेशन मापदंड से भी ऊपर है। उनकी यह छलांग भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर संभावित पदकों की उम्मीद जगाती है। प्रशंसक और विश्लेषक इसे भारतीय हाई जंप के लिए मील का पत्थर मान रहे हैं।





हालांकि, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) को यह तय करना होगा कि क्या पूजा को फेडरेशन कप के बाद होने वाले अंतिम क्वालीफिकेशन के बावजूद कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए विशेष अनुमति दी जाएगी। लेकिन प्रदर्शन की बात करें तो पूजा ने ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है, जो उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए पूरी तरह योग्य बनाता है।





पूजा सिंह ने न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल की है, बल्कि भारतीय महिला एथलेटिक्स में भी नई उम्मीद जगाई है। उनके साहस और युवा जोश को देखते हुए, आने वाले एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका नाम भारत के संभावित मेडलिस्टों की सूची में प्रमुख रहेगा।



