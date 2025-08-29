ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






विश्व चैंपियनशिप में PV सिंधू और मिश्रित युगल क्वार्टर फाइनल हारे

Advertiesment
हमें फॉलो करें World Championship

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (19:17 IST)
पीवी सिंधू विश्व चैंपियनशिप में थाईलैंड की खिलाड़ी के सामने 13-21,21-14 और 16 -21 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ सै बाहर हो गई।ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी शुक्रवार को चेन तांग जी और तोह ई वेई की मलेशियाई जोड़ी से सीधे गेम में हारकर बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप से बाहर हो गई।

भारतीय जोड़ी इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला मिश्रित युगल पदक जीतने की कोशिश में थी लेकिन उन्हें दुनिया की चौथे नंबर की जोड़ी से 37 मिनट में 15-21, 13-21 से हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में जीत से भारतीय जोड़ी को कम से कम कांस्य पदक की गारंटी मिल जाती।

दुनिया की 17वें नंबर की भारतीय जोड़ी ने बृहस्पतिवार को हांगकांग की तांग चुन मान और त्से यिंग सुएट की पांचवें नंबर की जोड़ी को हराकर उलटफेर किया था।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अफगानिस्तान का फील्डिंग कोच बना यह पूर्व आयरिश खिलाड़ी

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels