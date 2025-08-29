विश्व चैंपियनशिप में PV सिंधू और मिश्रित युगल क्वार्टर फाइनल हारे

पीवी सिंधू विश्व चैंपियनशिप में थाईलैंड की खिलाड़ी के सामने 13-21,21-14 और 16 -21 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ सै बाहर हो गई।ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी शुक्रवार को चेन तांग जी और तोह ई वेई की मलेशियाई जोड़ी से सीधे गेम में हारकर बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप से बाहर हो गई।





भारतीय जोड़ी इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला मिश्रित युगल पदक जीतने की कोशिश में थी लेकिन उन्हें दुनिया की चौथे नंबर की जोड़ी से 37 मिनट में 15-21, 13-21 से हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में जीत से भारतीय जोड़ी को कम से कम कांस्य पदक की गारंटी मिल जाती।





दुनिया की 17वें नंबर की भारतीय जोड़ी ने बृहस्पतिवार को हांगकांग की तांग चुन मान और त्से यिंग सुएट की पांचवें नंबर की जोड़ी को हराकर उलटफेर किया था।