विश्व चैंपियनशिप: कुशारे ऊंची कूद के फाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय बने

सर्वेश अनिल कुशारे रविवार को यहां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऊंची कूद के फाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए जबकि राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारी गुलवीर सिंह 10,000 मीटर रेस में निराशाजनक प्रदर्शन से 16वें स्थान पर रहे।
विश्व रैंकिंग कोटा से 36 प्रतिस्पर्धी एथलीटों में 34वें स्थान पर रहते हुए इस प्रतियोगिता में जगह बनाने वाले 30 वर्षीय कुशारे क्वालीफिकेशन राउंड के ग्रुप बी में 2.25 मीटर की छलांग लगाकर संयुक्त सातवें स्थान पर रहे। वह दोनों ग्रुप की समग्र रैंकिंग में संयुक्त नौवें स्थान पर रहे।
2.30 मीटर के क्वालीफाइंग मानक या कम से कम सर्वश्रेष्ठ 12 में जगह बनाने वाले एथलीट मंगलवार को होने वाले अंतिम दौर में पहुंच गए।
कुशारे का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2.27 मीटर है और यह उन्होंने 2022 में दर्ज किया था। उनका सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2.26 मीटर है। उन्होंने 2023 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता।
महाराष्ट्र में नासिक के गांव के किसान के बेटे सर्वेश 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों की ऊंची कूद के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय बने।
पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में गुलवीर ने उमस भरी परिस्थितियों में 29 मिनट 13.33 सेकेंड के समय के साथ दौड़ पूरी की जो मार्च में उनके 27:00.22 के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय से काफी कम है।वह 19 सितंबर को अपनी पसंदीदा स्पर्धा 5,000 मीटर में दौड़ेंगे।(भाषा)