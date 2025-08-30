सात्विक-चिराग की जोड़ी सेमीफाइनल में, भारत के लिए पदक पक्का किया
शनिवार, 30 अगस्त 2025 (11:50 IST)
Satwiksairaj Rankireddy, Chirag Shetty : सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार भारतीय जोड़ी ने यहां पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के दो बार के ओलंपिक पदक विजेता आरोन चिया और सोह वूई यिक को हराकर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप (World Badminton Championships) में भारत के लिए पदक सुनिश्चित किया। भारतीय जोड़ी पिछले साल पेरिस ओलंपिक में मलेशिया की इस जोड़ी से हार गई थी लेकिन शुक्रवार देर रात खेले गए मैच में वह इसका बदला लेने में सफल रही। सात्विक और चिराग की विश्व की तीसरे नंबर की जोड़ी ने 43 मिनट में 21-12, 21-19 से शानदार जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया।
चिराग ने मैच के बाद कहा, ‘‘बहुत अच्छा लग रहा है। यह ओलंपिक जैसा ही मैच था। और मुझे लगता है कि आखिरकार हम कुछ हद तक बदला लेने में सफल रहे। यह वही कोर्ट था जिस पर ठीक एक साल पहले हम हार गए थे। मैं आज जीत हासिल करके वास्तव में बहुत खुश हूं।’’
सात्विक और चिराग ने 2022 में इस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता था और इस तरह से उनका विश्व चैंपियनशिप में यह दूसरा पदक होगा। इससे 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा के कांस्य पदक जीतने के बाद से भारत का प्रत्येक विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतना भी सुनिश्चित हो गया।
एशियाई खेलों के चैंपियन का अगला मुकाबला चीन की 11वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी चेन बो यांग और लियू यी से होगा।
यह पूछे जाने पर कि क्या चीनी टीम अंडरडॉग होगी, सात्विक ने कहा, ‘‘बिल्कुल नहीं। सेमीफाइनल खेल रहे हैं, कोई अंडरडॉग नहीं है।’’
कुछ ही घंटे पहले पीवी सिंधू के क्वार्टर फ़ाइनल में बाहर होने से भारत महिला एकल में पदक से वंचित रह गया था। जब सात्विक और चिराग कोर्ट पर उतरे तो उन पर उम्मीदों का बोझ साफ़ दिखाई दे रहा था।
चिया और सोह ने पिछले साल पेरिस में सात्विक और चिराग के ओलंपिक पदक जीतने के सपने को तोड़ने के बाद इस साल सिंगापुर और चीन में भी भारतीय जोड़ी को हराया था। भारतीय खिलाड़ी हालांकि इसका बदला चुकता करने में सफल रहे।
चिराग ने ड्राइव-सर्व विनर से शुरुआत की और फिर 59 शॉट की रैली खेली जो मैच की सबसे लंबी रैली थी। इसके बाद उन्होंने अपने ज़ोरदार मिड-कोर्ट स्मैश से भारत को 4-2 से आगे कर दिया। भारतीय जोड़ी ने लगातार छह अंक हासिल करके 9-3 की बढ़त बनाई। वह इंटरवल तक 11-5 से आगे थी। चिया और सोह ने 49 शॉट की एक और मैराथन रैली में सफलता हासिल की, लेकिन भारतीयों ने जल्द ही लय हासिल कर ली।
भारतीय टीम ने 15-8 के स्कोर से ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया और फिर पहला गेम आसानी से अपने नाम किया।
सात्विक की तेज सर्विस तथा चिराग के तेज बैककोर्ट स्मैश की मदद से भारतीय जोड़ी ने दूसरे गेम में भी अच्छी शुरुआत की तथा जल्द ही 10-5 की बढ़त बना ली। सोह दबाव में गलतियां करते रहे, जिससे भारतीय टीम ने 17-12 की बढ़त बना ली।
मलेशिया की टीम ने इसके बाद अच्छा प्रदर्शन किया और 12-17 से वापसी की। चिराग के शानदार खेल के दम पर भारतीयों ने स्कोर 18-14 कर दिया।
इसके बाद 15-19 के स्कोर पर एक और लम्बी रैली हुई। अच्छे रिटर्न और फिर सात्विक का स्मैश नेट पर लगने से मलेशियाई टीम ने अंतर को 18-19 कर दिया। ऐसे समय में चिराग ने नेट पर मोर्चा संभाला और मैच प्वाइंट हासिल करके भारतीय जोड़ी को जीत दिलाई। (भाषा)
