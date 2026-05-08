Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






वाका वाका के बाद दाई दाई, शकीरा के विश्वकप एंथम ने फिर मचाई सोश मीडिया पर धूम (Video)

Advertiesment
Shakira
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Fri, 08 May 2026 (17:20 IST) Updated Date: Fri, 08 May 2026 (17:20 IST)
google-news
कोलंबिया की मशहूर गायिका शकीरा द्वारा अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्वकप 2026 के लिये पेश किये गये गीत 'दाई दाई' का टीजर सोशल मीडिया मंच धूम मचा रहा है। पिछले कई सालों में देखा गया है कि जब तक शकीरा नहीं गाती है, तब तक यह फीफा विश्व कप शुरु नहीं होता।

उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ऑफिशियल एंथम "दाई दाई" का टीजर, कोलंबियाई सुपरस्टार के 2010 के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट, "वाका वाका (दिस टाइम फॉर अफ्रीका)" का एंथम साउथ अफ्रीका में गाने के 16 साल बाद और जर्मनी में 2006 फीफा वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी में "हिप्स डोंट लाइ (बैम्बू)" का अडैप्टेड वर्जन गाने के 20 साल बाद आया है।

2026 एंथम के टीजर में, शकीरा को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के मशहूर माराकाना स्टेडियम में डांसर्स की एक टीम के साथ दिखाया गया है। सभी डांसर्स ऐसे आउटफिट्स पहने हुए हैं जो आने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली अलग-अलग फुटबॉल टीमों को ट्रिब्यूट देते हैं, जिसमें शकीरा ने कोलंबिया के पीले और नीले रंग के कपड़े पहने हैं।
शकीरा ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, "माराकाना स्टेडियम से, ये रहा 'दाई दाई', एटदारेटफीफावर्ल्डकप का आधिकारिक गाना 2026," साथ ही उन्होंने एफ्रोबीट्स स्टार बर्ना बॉय का भी जिक्र किया, जो एंथम में भी हैं।

इस क्लिप को 24 घंटे से भी कम समय में 1.9 मिलियन लोगों ने पसंद किया और पूरा गाना गुरुवार (14 मई) को रिलीज होगा। उल्लेखनीय है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026, 11 जून को शुरू होगा और इसका फाइनल 19 जुलाई को अमेरिका के न्यूयॉर्क में होगा। इस विश्वकप की अमेरिका मैक्सिको और कनाडा मेजबानी कर रहे हैं।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पैट कमिंस के जन्मदिन से पहले हैदराबाद ने नंबर 1 पहुंच कर दिया कप्तान को तोहफा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels