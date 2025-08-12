रोनाल्डो ने अपने जुड़वां बच्चों को जन्म देने वाली जॉर्जिना से सगाई की

स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लंबे समय से उनकी पार्टनर रही जॉर्जिना रोड्रिग्स ने सगाई कर ली है।जॉर्जिना 31 साल की हैं। उन्होंने सोमवार को इंस्टाग्राम पर अपनी उंगली में एक बड़ी अंगूठी दिखाते हुए एक तस्वीर के साथ इस खुशखबरी की घोषणा की।





जॉर्जिना ने तस्वीर के साथ स्पेनिश में कैप्शन में लिखा, ‘‘हां हमने सगाई कर ली है। यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है।’’जॉर्जिना और 40 वर्षीय रोनाल्डो की दो बेटियां हैं। उन्होंने रोनाल्डो के अन्य तीन बच्चों की परवरिश में भी मदद की है। जॉर्जिना ने 2022 में जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था लेकिन उनमें से एक लड़के की मौत हो गई थी।





रोनाल्डो की जॉर्जिना से 2016 में मुलाकात हुई थी जब वह मैड्रिड के एक स्टोर में काम करती थीं।रियाल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड पूर्व स्टार रोनाल्डो अब सऊदी अरब में अल-नासर के लिए खेलते हैं।

इंस्टा से करोड़ो कमाते हैं रोनाल्डो





फुटबॉल के दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले व्यक्ति हैं, यह फुटबॉल स्टार प्रति इंस्टाग्राम पोस्ट 26.7 करोड़ चार्ज करता है और दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी (Lionel Messi) हैं जो 21.5 करोड़ चार्ज करते हैं।





900 गोल दागने वाले एकमात्र फुटबॉलर रोनाल्डो



पिछले साल रोनाल्डो ने अपने करियर का 900वां गोल किया और इस बड़ी उपलब्धि के साथ वे 900 या अधिक गोल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। फिलहाल उनके खाते में 938 गोल हैं।





उन्होंने यूईएफए नेशन लीग 2024 के पहले दिन क्रोएशिया फुटबॉल टीम के खिलाफ 34वें मिनट में यह गोल दागा।रोनाल्डो का पुर्तगाल के लिए 131वां गोल था, जिसने विश्व फुटबॉल में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल करने का उनका रिकॉर्ड बढ़ा दिया। पुर्तगाल के लिए अब तक वह 136 गोल दाग चुके हैं।





अपने क्लब करियर में बनाए गए 795 गोलों के अलावा, पुर्तगाल के कप्तान आधिकारिक मैचों में 900 गोल करने वाले इतिहास के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं।रोनाल्डो ने 5 गोल स्पोर्टिंग सीपी के लिए, 145 गोल मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और सबसे ज्यादा 450 गोल रियल मैड्रिड के लिए किए। जुवेंटस के लिए उन्होंने 101 गोल दागे थे। अभी यह रोनाल्डो अल नास्सर के लिए खेलते हैं और उसके लिए उन्होंने 99 गोल किए हैं।